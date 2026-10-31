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Глава МИД Польши выступил в защиту действий полиции у Конституционного трибунала

Редакция 1news11:15 - Сегодня
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Глава МИД Польши выступил в защиту действий полиции у Конституционного трибунала

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский защитил действия полиции у здания Конституционного трибунала, заявив, что правоохранители обеспечивали возможность возобновить работу законно избранным судьям.

Об этом он сказал журналистам на полях встречи министров иностранных дел G20 в Атланте, сообщает Bloomberg.

«Речь идёт о том, чтобы позволить законно избранным судьям приступить к работе», — заявил Сикорский, комментируя действия полиции на фоне обострения конфликта вокруг руководства Конституционного трибунала.

Кризис разгорелся после того, как председатель трибунала Богдан Свенчковский и его заместитель Бартош Соханьский были отстранены от исполнения обязанностей на месяц. Судья Анна Корвин-Пётровская, имеющая наибольший стаж работы в трибунале, объявила о переходе руководства к ней. Полиция прибыла на территорию учреждения, а у здания собрались протестующие, поддерживающие Свенчковского.

Президент Польши Кароль Навроцкий прервал поездку в Сенегал и вернулся в Варшаву. Он назвал происходящее нарушением конституционного порядка и обвинил оппонентов в попытке силового захвата государственного органа. Премьер-министр Дональд Туск, напротив, заявил, что восстановление верховенства закона является обязанностью правительства.

Противостояние связано с затянувшимся спором о составе Конституционного трибунала. Парламентское большинство избрало новых судей, однако Навроцкий отказался принять присягу у части из них. В результате они не были допущены к работе, а спор о легитимности назначений стал одним из центральных конфликтов между правительством Туска и президентом, поддерживаемым националистической оппозицией.

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