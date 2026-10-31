В Гяндже мастер ограбил дом, в котором работал - ВИДЕО

В Гяндже задержан мужчина, похитивший золотые украшения.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Отмечается, что из одной из квартир, расположенных на территории города, были похищены золотые украшения стоимостью 18 000 манатов. В результате проведённых полицией мероприятий был установлен и задержан совершивший преступление Ч.Наджафов, работавший в данной квартире в качестве мастера.

Стало известно, что похищенные им золотые украшения были проданы.

По данному факту продолжается расследование.