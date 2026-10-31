«HALO Trust» – организация, известная сомнительной и подозрительной деятельностью в сфере разминирования

Азербайджанский аналитический ресурс Faktyoxla.az опубликовал материал, посвящённый деятельности британской некоммерческой организации The HALO Trust, много лет занимавшейся разминированием в Карабахе (1995–2023 годы).

В статье подробно разбирается история нелегального присутствия HALO Trust на территории Азербайджана без разрешения официального Баку, критикуются результаты её работы и приводятся данные об искажении фактов, несостыковках в финансовой отчётности и продвижении нарративов в интересах армянской стороны.

1news.az представляет данную статью:

21 октября 2026 года на встрече с содокладчиком по правам человека внутренне перемещенных лиц в Третьем комитете 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Постоянное представительство Азербайджана при ООН заявило, что более 13% территории Азербайджана загрязнены минами и другими взрывоопасными пережитками войны, и с 2020 года более 400 гражданских лиц стали жертвами этого террора.

Эти цифры, прозвучавшие с трибуны ООН, и призыв к ответственности международного сообщества вновь выводят на повестку дня важный вопрос: чем реально занимались международные организации, которые в период оккупации почти 30 лет действовали в Карабахе под видом «гуманитарного разминирования» и утверждали, что очистили более 90% территории?

Британская организация «The HALO Trust», занимающаяся гуманитарным разминированием в мире, в свое время — а точнее в 1995–2023 годах — осуществляла незаконную деятельность на находившихся под оккупацией Армении землях Азербайджана, игнорируя территориальную целостность, суверенитет и нормы международного права Азербайджана.

Исследования показывают, что почти 30-летнее нелегальное присутствие «HALO Trust» на оккупированных территориях служило не гуманитарным целям, а интересам сепаратистского режима. Проявив резкую избирательность, организация очистила только территории, где проживали армяне, а стратегические маршруты и военные полосы, по которым могла передвигаться Азербайджанская Армия, намеренно оставила неприкосновенными, пытаясь сохранить существующие условия. Настоящие намерения организации разоблачаются тем, что при выходе из региона они умышленно привели оборудование в негодность и по сей день ведут кампанию очернения Азербайджана на своих официальных ресурсах.

Самое главное, что в период своей деятельности в Карабахе «HALO Trust» утверждала, что очистила от мин 80–90% территории. Однако после войны 2020 года всплыла горькая реальность: в регионе было заложено более 1 миллиона мин. Если территория была заминирована в таком масштабе, чем реально занималась организация почти 30 лет? Чтобы найти ответ на этот вопрос, важно рассмотреть деятельность «HALO Trust» в других странах и прояснить глобальную бизнес-модель организации.

Что такое «The HALO Trust»?

«The HALO Trust» — британская благотворительная и американская некоммерческая организация, занимающаяся обезвреживанием мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые могут представлять опасность для гражданских лиц. Название «HALO» расшифровывается как «Hazardous Area Life-Support organization» (Организация жизнеобеспечения в опасных зонах).

Организация была создана в 1988 году членом британского парламента и бывшим полковником Колином Кэмпбеллом Митчеллом с целью решения проблемы мин в Афганистане. Главный офис находится в Великобритании (Шотландия), а в США действует специальное подразделение по сбору средств для глобальной деятельности.

Исторический визит принцессы Уэльской Дианы в 1997 году совместно с «HALO Trust» на минное поле в Анголе сыграл огромную роль в популяризации организации и кампании по запрещению противопехотных мин во всем мире.

Согласно заявлению на официальном ресурсе организации, основная миссия «The HALO Trust» заключается в защите жизней людей, пострадавших от конфликтов, восстановлении средств к существованию, а также очистке земельных участков и населенных пунктов от мин, кассетных бомб и самодельных взрывных устройств. В сферу деятельности организации также входит сбор и обезвреживание либо обеспечение безопасности незаконных складов оружия и боеприпасов, оставшихся в зонах конфликтов, а также проведение тренингов по защите от взрывчатых веществ для населения, проживающего в рискованных регионах, особенно для детей.

В настоящее время организация действует более чем в 30 странах и территориях Африки, Азии, Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки. Имея более 8 тысяч сотрудников в глобальном масштабе, «The HALO Trust» примерно 95% своего персонала формирует из представителей местных общин, пострадавших от мин (организация заявляет, что тем самым вносит вклад в сокращение бедности, обеспечивая их работой).

Незаконная деятельность в Карабахе

Тем не менее, в течение 28 лет «The HALO Trust» осуществляла деятельность по «гуманитарному разминированию» в Карабахском регионе Азербайджана, оккупированном Вооруженными силами Армении, без разрешения официального Баку. Эта деятельность встретила резкий протест со стороны местных СМИ и официальных структур, и организация периодически обвинялась в служении политическим интересам.

В 1995–1996 годах в рамках 18-месячной программы организация проводила незаконные тренинги и первичную оценку на территории. После завершения этой программы под надуманными предлогами, такими как недостатки управления и различные аварии, организация была вновь приглашена в регион в 1999 году. А с 2000 года началась постоянная деятельность на территории, и был учрежден квазиорган под названием «Nagorno-Karabakh Mine Action Centre» (NKMAC).

Согласно заявлениям для СМИ, в 2000–2010 годах были обезврежены тысячи мин и неразорвавшихся боеприпасов (UXO), очищены от мин десятки тысяч гектаров земельных участков, и количество минных инцидентов, по всей видимости, резко снизилось (например, если в 1995 году было зафиксировано 33 инцидента, то в последующие годы этот показатель упал). До 2004 года утверждалось, что было очищено 500 тыс. кв. метров территории.

В распространенных в 2009 году сведениях сообщалось, что было очищено около 125 тыс. кв. метров территории, уничтожено более 7200 противопехотных, более 2200 противотанковых мин и тысячи кассетных бомб. В 2010 году организация отметила «10-летний юбилей» своей незаконной деятельности и заявила, что к тому моменту уже 80% территории было очищено.

В 2011 году Азербайджанское государство внесло организацию «HALO Trust» в «черный список» за деятельность на своей территории без официального разрешения. А после «Апрельских боев» 2016 года организация прибегла к очередной политической манипуляции. Так, под предлогом якобы возникновения нового загрязнения «кассетными бомбами» после тех столкновений была привлечена дополнительная финансовая поддержка от «World Without Mines» и других доноров.

В 2017–2018 годах число сотрудников организации, состоявших в основном из местных жителей, было доведено до 130–240 человек. В 2018 году трое сотрудников организации погибли в результате взрыва мины в Агдере, двое получили тяжелые ранения. По подсчетам организации, в 2000–2016 годах было уничтожено более 8700 противопехотных мин, более 2500 противотанковых мин и более 12 000 кассетных бомб, в результате чего около 88–90% территории было очищено от мин. Обратим особое внимание на цифру: 88–90%!

В сентябре–ноябре 2020 года (в период Второй Карабахской войны) деятельность организации полностью остановилась. После войны основное внимание было переключено на обезвреживание «остатков кассетных боеприпасов» (CMR) и «неразорвавшихся боеприпасов» (UXO), а деятельность по разминированию отошла на второй план. Именно в этот период под предлогом того, что программа «практически завершена», была прекращена финансовая поддержка со стороны Агентства США по международному развитию (USAID).

В обнародованной в 2021 году информации организации сообщалось об очистке еще 4 кв. метров территории от остатков кассетных боеприпасов (CMR), обезвреживании тысяч кассетных бомб, а также мелких взрывных устройств ракет или артиллерийских снарядов, рассыпающихся в воздухе на обширную площадь. А в 2022 году от таких боеприпасов было очищено около 2,85 км² территории. В тот период после акции протеста азербайджанских экологов-активистов в Лачинском коридоре деятельность организации резко ограничилась, а численность персонала сократилась до 64–100 человек.

После локальных антитеррористических мероприятий, проведенных 19–20 сентября 2023 года, местные сотрудники организации в полном составе переехали в Армению, и незаконная деятельность программы на территории Азербайджана была полностью прекращена. После этого ереванский офис «The HALO Trust» был расширен, и организация начала реализовывать проекты социальной помощи в Армении.

Кампания очернения и финансовые вопросы

Несмотря на прекращение незаконной деятельности в Карабахе, на официальном интернет-ресурсе организации до сих пор сохраняется раздел «Nagorno-Karabakh», ссылающийся на сепаратистский режим.

Выдвигая абсурдные утверждения под названием «Благодарность донорам», организация по старому сценарию демонстрирует пренебрежение нормами международного права. Этот призыв, обвиняющий Азербайджан в «осаде и военном нападении» («После осады и военного нападения в октябре 2023 года 120 000 армян были вынуждены покинуть свои дома в Нагорном Карабахе. Эта трагедия навсегда изменила бесчисленное количество жизней»), игнорируя признанное международным сообществом право на суверенитет, является не просто благодарностью донорским партнерам, а попыткой исказить факты и провести очередную кампанию очернения против Азербайджана.

Следует также отметить, что на сайте организации в разделе «Где мы работаем» до сих пор остается информация (фальшивое сообщение), связанная с Карабахом.

Возвращаясь к вышеупомянутому «призыву», следует особо подчеркнуть один момент: именно этот призыв подсказал важный ключ к обнаружению одной из финансовых фальсификаций, допущенных организацией до сих пор. Так, в призыве говорится: «Благодаря щедрой поддержке наших спонсоров HALO смогла помочь семьям внутренне перемещенных лиц из уязвимой группы. Более 1 200 человек получили необходимую помощь и прямую денежную поддержку для приобретения еды, транспорта, жилья и других важных нужд».

В официальном отчете организации «HALO Trust» за 2023/24 финансовый год (за период по 31 марта 2024 года) упоминается закрытие «нагорно-карабахской программы», переезд в Армению более 100 тысяч армян (включая весь местный персонал организации), гибель двух сотрудников «HALO» и жены одного сотрудника во время взрыва на топливном складе, а также эвакуация персонала на транспортных средствах. Также в отчете сообщается о расширении ереванского офиса и оказании профессиональной и социальной помощи эвакуированному персоналу.

Однако выражение на сайте организации о том, что «более 1 200 человек получили необходимую помощь и прямую денежную поддержку для еды, транспорта, жилья и других нужд», не находит подтверждения точными цифрами в годовом отчете и других ключевых официальных документах. В отчете в основном подчеркивается поддержка, оказанная только местному персоналу (около 100 работников и их семьям). Детали же «оказания помощи» в общей сложности 1 200 людям не отражены ни в одном официальном документе по данной теме.

В 2022–2023 годах «HALO» объявляла о проведении «кампании денежной помощи уязвимым семьям» во время акции протеста экологов в Лачинском коридоре (планировалось выделить помощь в размере 250 тыс. долларов примерно для 1 000 уязвимых семей). Однако эту цифру также невозможно найти в финансовых отчетах организации за 2022/23 годы. Хотя мы уже рассказали о странице «Nagorno-Karabakh» на сайте, на всякий случай мы не смогли обнаружить документы, подтверждающие этот показатель, ни на этой странице, ни в других открытых отчетах, ни в проектных документах «GlobalGiving», ни в других общественных ресурсах.

Кто финансировал эту деятельность?

Кто же финансировал незаконную деятельность этой организации на территории Азербайджана?

Информация о расходах и донорах по деятельности по разминированию, осуществленной «HALO Trust» в бывшем «нагорно-карабахском» регионе, основана на показателях «Landmine & Cluster Munition Monitor», годовых отчетов организации, CEPA, «EVN Report», «Eurasianet» и других открытых источников. Поскольку организация ежегодно не публикует в полном объеме подробную открытую статистику и расходы на уровне годовых программ, единого и точного показателя общего бюджета по всем годам не существует. Тем не менее, на основе годовых отчетов и официальных заявлений можно обрисовать общую финансовую картину.