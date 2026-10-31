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Трамп обвинил Сороса в финансировании протестов против него

Редакция 1news11:35 - Сегодня
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Трамп обвинил Сороса в финансировании протестов против него

Президент США Дональд Трамп заявил, что акции протеста против него оплачивает миллиардер Джордж Сорос.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Еще один протестующий. Они проплачены Соросом. И этот парень стоит дешево. 250 баксов, представляете?» — сказал американский лидер на предвыборном митинге во Флориде, когда заметил там протестующего мужчину.
Политик назвал протестующего американца «лузером» и потребовал вывести его.
Трамп обратил внимание на то, что его «кульминационные фразы» каждый раз прерываются протестующими.

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