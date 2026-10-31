 Грант есть, финансирование есть, школа есть - проекта не будет: почему Шабнам Сафарова отказалась от «умного класса» в Агдаме | 1news.az | Новости
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Грант есть, финансирование есть, школа есть - проекта не будет: почему Шабнам Сафарова отказалась от «умного класса» в Агдаме

1news Lab23:26 - 31 / 10 / 2026
Грант есть, финансирование есть, школа есть - проекта не будет: почему Шабнам Сафарова отказалась от «умного класса» в Агдаме

Директор компании Study in Azerbaijan Шабнам Сафарова объявила о полном отказе от реализации социального проекта по созданию «умного класса» в одной из школ Агдама.

Причиной она назвала позицию Карабахского регионального управления образования, которое, по ее словам, не содействовало проекту, а фактически препятствовало его запуску.

Что планировалось

Проект Сафаровой стал победителем крупного грантового конкурса, объявленного компанией bp совместно с Агентством государственной поддержки НПО. Речь шла о школе в Агдаме - районе, расположенном на бывшей линии соприкосновения и десятилетиями страдавшем от войны и прямых обстрелов.

Замысел включал установку солнечных панелей, оснащение класса электронной доской и энергосберегающими системами, а также обучение учителей и школьников работе с этими технологиями. Как подчеркивает Сафарова, она много лет занимается социальной деятельностью без какого-либо материального вознаграждения, рассматривая ее как способ выразить благодарность обществу.

Что произошло

По словам Сафаровой, после победы в конкурсе команда направила письмо в Карабахское региональное управление образования и дополнительно проинформировала его устно. Управление, как она пишет, долгое время хранило молчание, и лишь после вмешательства некоторых структур пришел поспешный ответ.

Этот ответ Сафарова характеризует как классический способ «отфутболить»: авторов проекта пытались перенаправить по другим адресам, а завершалось письмо фразой о том, что после рассмотрения представленных материалов по принадлежности вопрос «может быть рассмотрен в соответствии с требованиями законодательства».

«Может быть рассмотрен… А может и не быть», - комментирует она.

Сафарова называет несколько причин, по которым отказалась от проекта полностью, а не перенесла его в другой район.

Первая - характер переписки. По ее оценке, цель ответа Управления состояла не в том, чтобы определить, как реализовать проект, а в том, чтобы он реализован не был. Она иронично замечает, что не подозревала, насколько «опасным и пугающим» человеком является в родном Агдаме, и не знала, что стала там «персоной нон грата».

Вторая - отсутствие прямого разговора. Сафарова пишет, что на месте руководства Управления сама сняла бы трубку и открыто назвала препятствие, а если причина в опасении чьего-то давления или недовольства - честно сказала бы и об этом. Вместо этого, по ее словам, звонить поручили молодой сотруднице Управления, которая говорила с дрожью в голосе.

Третья - разрыв между мировой практикой и местной реальностью. Сафарова отмечает, что роль гражданского общества, корпоративная социальная ответственность бизнеса и поддержка образования в мире давно превратились в практическое сотрудничество, тогда как здесь ради одного класса в одной школе приходится преодолевать стадию «может быть рассмотрен».

Она добавляет, что при другом подходе поняла бы людей, которые боятся потерять «среднюю должность, единственный успех своей жизни», и перенесла бы проект в другой регион - хотя сам этот страх считает бессмысленным и беспочвенным. Однако в сложившейся ситуации, пишет Сафарова, она полностью отказывается от исполнения проекта.

Благодарность и итог

Сафарова поблагодарила Агентство государственной поддержки НПО и компанию bp, сотрудником которой была долгие годы, за доверие и поддержку, и извинилась за то, что проект не удалось реализовать по не зависящим от команды причинам.

«В этот раз нашлась поддержка, нашлось финансирование, была инициатива и желание работать. Не нашлось только отношения, которое позволило бы собрать все это вместе ради детей одной школы», - резюмирует она.

 

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