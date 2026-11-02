 В Казахстане задержали 10 человек по подозрению в подготовке госпереворота — ФОТО | 1news.az | Новости
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В Казахстане задержали 10 человек по подозрению в подготовке госпереворота — ФОТО

Редакция 1news15:08 - Сегодня
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В Казахстане задержали 10 человек по подозрению в подготовке госпереворота — ФОТО

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана при координации органов прокуратуры провели спецоперацию в Атырау, в ходе которой единовременно были задержаны 10 человек.

Фигурантов подозревают в попытке насильственного изменения конституционного строя на западе страны, создании и участии в экстремистской группе, а также в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни.

По информации пресс-службы КНБ РК, в ходе обысков по местам жительства подозреваемых силовики изъяли огнестрельное оружие, наркотические вещества, религиозную литературу и атрибутику. В ведомстве уточнили, что некоторые члены задержанной группировки ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение террористических и общеуголовных преступлений.

Кроме того, правоохранительным органам удалось пресечь деятельность трех подпольных учебных центров для детей и подростков, организованных членами этой же группы. В настоящее время в отношении задержанных проводится досудебное расследование, иная информация в интересах следствия не разглашается.

Источник: Казинформ

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