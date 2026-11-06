В Баку пройдут военные марши по пяти маршрутам

В Баку 9 ноября в связи с Днем Победы (8 ноября) состоятся марши военнослужащих в сопровождении военных оркестров.

Мероприятия пройдут по пяти маршрутам на различных улицах и проспектах столицы с 11:00 до 13:00, сообщает 1news.az со ссылкой на Управление государственной дорожной полиции Баку.

Марши пройдут по следующим маршрутам:

- I маршрут: Дворец Гейдара Алиева - проспект Бюльбюля - Киноцентр «Низами» - проспект Нефтяников - площадь Азадлыг - Бакинский морской вокзал.

- II маршрут: Аллея шехидов - комплекс «Пламенные башни» - парк Чемберкенд - станция метро «Ичеришехер» - Ворота крепости - Азербайджанский государственный театр кукол - круг «Азнефть» - памятник Бахраму Гуру.

- III маршрут: парк Гусейна Мусабекова - улица Абдуррагима бека Ахвердиева - проспект Гусейна Джавида - парк Гусейна Джавида - Парламентский проспект - Аллея шехидов.

- IV маршрут: спортивно-развлекательный центр «Олимпик Стар» - улица Самеда Вургуна - парк офицеров - Бакинский государственный цирк - Дворец Гейдара Алиева - памятник Имадеддину Насими - проспект Нефтяников.

- V маршрут: памятник Нариману Нариманову - Центральный парк - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр - Зимний парк - Дворец Гейдара Алиева - Центральный банк Азербайджанской Республики - торговый центр 28 Mall.

В связи с проведением мероприятий водителей и других участников дорожного движения просят заранее планировать маршруты, учитывать возможные затруднения движения на указанных направлениях и пользоваться альтернативными дорогами.