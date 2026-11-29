Зеленский заявил об активизации ударов ВС РФ по энергообъектам накануне зимы
Российские военные наносят удары по энергетическим объектам и другой критической инфраструктуре на фоне приближения холодов.
Как передает 1news.az, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.
По его словам, за прошедшую неделю российские войска выпустили по Украине более 1960 ударных беспилотников, свыше 1600 управляемых авиабомб и восемь ракет.
"Под атаки попали подстанции в Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Харьковской и Одесской областях Украины. К сожалению, много ударов и по жилым домам. Этой ночью в Одессе российский дрон ударил по многоэтажке. К сожалению, погибла женщина. В Запорожье ночью продолжались поисково-спасательные работы на месте сброса российских КАБов среди жилых домов. Вокруг ни одного военного объекта. Пятеро человек ранены. Среди них 14-летняя девочка. ГСЧС удалось спасти её из-под завалов. Но, к сожалению, этим ударом Россия убила ее мать", — отметил Зеленский.
Украинский лидер снова призвал к наращиванию поддержки для защиты украинского неба.
"Каждый день работаем, чтобы поддержки было больше. Дополнительные финансовые и оборонные пакеты, прежде всего для укрепления ПВО, — это спасенные жизни. Благодарен всем, кто помогает", — подчеркнул Зеленский.