Хегсет наградил военнослужащего, сделавшего ему замечание у Могилы неизвестного солдата - ВИДЕО

Министр обороны США Пит Хегсет наградил медалью военнослужащего, который 11 ноября сделал ему замечание во время посещения Арлингтонского национального кладбища.

Об этом глава Пентагона сообщил 12 ноября в соцсети X.

«Мы любим солдат. Мы любим правила. Молодец, специалист», — написал Хегсет, не назвав имени награждённого.

По данным CNN со ссылкой на источник в оборонном ведомстве, военнослужащий по фамилии Иглесиас получил Похвальную медаль за совместную службу за выполнение обязанностей у Могилы неизвестного солдата.

Инцидент произошёл во время посещения кладбища Хегсетом и его спутниками по случаю Дня ветеранов. На распространившемся в сети видео видно, как часовой делает замечание сопровождавшим министра после того, как кто-то из группы засмеялся.

«Все посетители должны постоянно соблюдать тишину и проявлять уважение!» — потребовал военнослужащий.

В Пентагоне поддержали действия часового. Главный пресс-секретарь ведомства Шон Парнелл заявил, что военный корректно и уважительно напомнил посетителям о необходимости соблюдать правила поведения.

We love soldiers. We love standards. Well done, Specialist. Carry on Patriots. https://t.co/Uk6ek6oOso — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 12, 2026



