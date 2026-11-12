 Хегсет наградил военнослужащего, сделавшего ему замечание у Могилы неизвестного солдата - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Хегсет наградил военнослужащего, сделавшего ему замечание у Могилы неизвестного солдата - ВИДЕО

Редакция 1news22:56 - 12 / 11 / 2026
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Хегсет наградил военнослужащего, сделавшего ему замечание у Могилы неизвестного солдата - ВИДЕО

Министр обороны США Пит Хегсет наградил медалью военнослужащего, который 11 ноября сделал ему замечание во время посещения Арлингтонского национального кладбища.

Об этом глава Пентагона сообщил 12 ноября в соцсети X.

«Мы любим солдат. Мы любим правила. Молодец, специалист», — написал Хегсет, не назвав имени награждённого.

По данным CNN со ссылкой на источник в оборонном ведомстве, военнослужащий по фамилии Иглесиас получил Похвальную медаль за совместную службу за выполнение обязанностей у Могилы неизвестного солдата.

Инцидент произошёл во время посещения кладбища Хегсетом и его спутниками по случаю Дня ветеранов. На распространившемся в сети видео видно, как часовой делает замечание сопровождавшим министра после того, как кто-то из группы засмеялся.

«Все посетители должны постоянно соблюдать тишину и проявлять уважение!» — потребовал военнослужащий.

В Пентагоне поддержали действия часового. Главный пресс-секретарь ведомства Шон Парнелл заявил, что военный корректно и уважительно напомнил посетителям о необходимости соблюдать правила поведения.

 

 


 

 

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