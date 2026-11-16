Россия и Грузия восстановили контакты на уровне спецпредставителей
Россия установила контакт со спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с РФ Георгием Зурабашвили.
Об этом сообщили «Известиям» в МИД России.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил Зурабашвили на пост спецпредставителя премьер-министра по связям с Россией 21 октября.
«Контакт с Георгием Зурабашвили нами установлен. Его российский визави определен — это курирующий южнокавказское направление заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин. Россия неизменно выступает за выстраивание прагматичных и взаимовыгодных отношений с Грузией», — сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД отметили, что такой формат общения свидетельствует о восстановлении российско-грузинского диалога.
Источник: РИА Новости