Россия и Грузия восстановили контакты на уровне спецпредставителей

Россия установила контакт со спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с РФ Георгием Зурабашвили.

Об этом сообщили «Известиям» в МИД России.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил Зурабашвили на пост спецпредставителя премьер-министра по связям с Россией 21 октября.

«Контакт с Георгием Зурабашвили нами установлен. Его российский визави определен — это курирующий южнокавказское направление заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин. Россия неизменно выступает за выстраивание прагматичных и взаимовыгодных отношений с Грузией», — сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отметили, что такой формат общения свидетельствует о восстановлении российско-грузинского диалога.

Источник: РИА Новости