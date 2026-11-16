Кражи в магазинах и домах столицы: полиция задержала подозреваемых

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в кражах из магазинов и домов в Сабунчинском и Насиминском районах Баку.

Об этом 1news.az сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, в результате проведенных мероприятий задержаны сотрудница одного из магазинов на территории Сабунчинского района Ш.Асадова, подозреваемая в краже золотых ювелирных изделий стоимостью 2 620 манатов, а также Н.Расулов, подозреваемый в краже мобильного телефона стоимостью 2 000 манатов из одного из домов на территории Насиминского района.

По фактам ведется расследование.