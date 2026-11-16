Сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет товарищеский матч против Андорры

Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет международный товарищеский матч.

Как сообщает 1news.az, подопечные Айхана Аббасова на выезде встретятся с Андоррой.

Матч состоится в Энкаме в 22:00 по бакинскому времени.

Матч обслужит испанский арбитр Хосе Луис Мунуэра.

Отметим, что 13 ноября сборная Азербайджана по футболу обыграла на выезде команду Лихтенштейна со счетом 1:0 в матче Лиги наций УЕФА.