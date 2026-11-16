Сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет товарищеский матч против Андорры
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Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет международный товарищеский матч.
Как сообщает 1news.az, подопечные Айхана Аббасова на выезде встретятся с Андоррой.
Матч состоится в Энкаме в 22:00 по бакинскому времени.
Матч обслужит испанский арбитр Хосе Луис Мунуэра.
Отметим, что 13 ноября сборная Азербайджана по футболу обыграла на выезде команду Лихтенштейна со счетом 1:0 в матче Лиги наций УЕФА.
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