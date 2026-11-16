Нарушение госграницы пресечено: обезврежен летательный аппарат типа паратрайк - ФОТО - ВИДЕО

Успешно продолжаются мероприятия по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Как сообщает 1news.az, на участке службы пограничного отряда «Гёйтепе» Пограничных войск Государственной пограничной службы был замечен летательный аппарат типа паратрайк, который, нарушив государственную границу, двигался из Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики.

В результате проведенных комплексных оперативно-войсковых мероприятий паратрайк был обезврежен. Обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом 21 килограмм 210 граммов (19 кг 270 г марихуаны, 1 кг 940 г опиума), а также 4000 таблеток метадона М-40, содержащих психотропные вещества. Управлявший летательным аппаратом гражданин Исламской Республики Иран задержан в качестве нарушителя границы.

Несмотря на неоднократные предупреждения, в разное время фиксировались случаи незаконного перемещения наркотических средств на территорию Азербайджанской Республики с использованием летательных аппаратов. Подобные действия расцениваются как противоправная деятельность, направленная против неприкосновенности государственной границы и безопасности страны.

Государственная пограничная служба вновь заявляет, что в соответствии с требованиями законодательства и впредь будет решительно принимать необходимые меры по пресечению противоправной деятельности на государственной границе, обезвреживанию используемых в этих целях технических средств и летательных аппаратов, а также установлению и задержанию причастных к этим действиям лиц.