СМИ: Вэнс еще не определился с участием в выборах президента США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс может принять решение по поводу своего возможного участия в выборах главы государства до конца весны 2027 года.

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Согласно приведенным им данным, Вэнс "до Нового года не примет окончательного решения о том, баллотироваться ли на президентских выборах 2028 года, и может дождаться конца весны, чтобы объявить о своих намерениях". Axios подчеркивает, что вице-президент остается наиболее предпочтительным претендентом на выдвижение кандидатом на пост главы государства от Республиканской партии, но поражение его однопартийцев на промежуточных выборах в Конгресс США "осложнило его политическое будущее и может изменить расстановку сил [на выборах] 2028 года".

По свидетельству портала, ближайшие советники вице-президента убеждены, что он примет решение в пользу участия в выборах. При этом Вэнс опасается, что "преждевременное начало предвыборной кампании может отвлечь внимание от [действующего президента США Дональда] Трампа и отдалить его от него".

13 ноября телекомпания CNN сообщила со ссылкой на источники, что Вэнс всерьез рассматривает возможность отказаться от участия в президентских выборах 2028 года после поражения республиканцев на промежуточных выборах. Трамп 4 ноября допустил, что Вэнс не станет выдвигать свою кандидатуру.

Вэнс 19 октября выразил уверенность в том, что заручился бы поддержкой Трампа, если бы решил претендовать на пост президента в 2028 году. Ранее в интервью телеканалу CBS News он не исключил, что выдвинет свою кандидатуру на следующих президентских выборах.