В школах начались осенние каникулы

С сегодняшнего дня в общеобразовательных учреждениях начались пятидневные осенние каникулы в рамках 2026–2027 учебного года.

Как сообщает АПА, осенние каникулы продлятся до 20 ноября включительно.

С учетом выходных дней первым учебным днем после осенних каникул в общеобразовательных учреждениях с шестидневной рабочей неделей станет 21 ноября, а с пятидневной рабочей неделей — 23 ноября.

Каникулы распространяются также на группы подготовки к школе при общеобразовательных учреждениях.

Отметим, что сроки осенних каникул установлены в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров № 66 от 24 февраля 2020 года «Об утверждении продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях».