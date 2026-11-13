Кремль опроверг сообщения, что Россия требует выхода Финляндии из НАТО - ОБНОВЛЕНО

Россия в рамках переговоров не выдвигала требований по выходу каких-либо стран из состава НАТО.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.

«Нет, об этом речь не шла точно», — ответил он на соответствующий вопрос.

По данным Bild, российские представители на неофициальных переговорах по урегулированию конфликта в Украине потребовали выхода Финляндии из НАТО и отказа альянса от баз в странах Балтии. Издание утверждает, что эти условия также довели до европейских представителей в Абу-Даби.

14:45

Россия требует выхода Финляндии из НАТО и отказа альянса от размещения военных баз в странах Балтии.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild. В публикации отмечается, что эти жесткие условия, касающиеся «нового европейского порядка безопасности», были выдвинуты российскими представителями на неофициальных переговорах о прекращении войны.

Москва предлагает сохранить за собой освобожденные территории Украины и получить весь Донбасс, включая подконтрольные Киеву части Донецкой и Луганской областей. Кроме того, российский план предусматривает отказ от размещения военных баз НАТО в Эстонии, Латвии и Литве, а также выход Финляндии из альянса, — утверждает Bild.

Автор материала добавляет, что Украина должна получить внеблоковый статус и отказаться от вступления в НАТО, однако ее членство в Евросоюзе не исключается.

Как пишет газета, порты Одессы и Николаева предлагается демилитаризовать, чтобы Украина не могла использовать их в качестве военно-морских баз. Также предполагается достичь договоренностей о свободе судоходства в Черном и Балтийском морях.

Требования Москвы затрагивают и Молдову. Россия предлагает преобразовать ее в федеративную республику, включающую саму Молдову, а также автономный регион Гагаузию и непризнанное Приднестровье, — говорится в публикации.

При этом подчеркивается, что в случае вступления страны в ЕС Приднестровье и Гагаузия должны получить возможность провести референдумы о независимости.

В обмен, как утверждает издание, российская сторона предлагает вывести ядерное оружие из Беларуси и отказаться от размещения там ракет средней дальности.

Кроме того, Москва готова вывести войска из Приднестровья, — заключает издание.