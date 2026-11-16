В туристическом районе Таиланда при крупном пожаре погибли 11 человек — ВИДЕО

Крупный пожар в популярном туристическом районе Патонг на острове Пхукет унес жизни 11 человек.

Об этом, ссылаясь на полицию Таиланда, сообщает ТАСС.

Пожар начался ранним утром в шестиэтажном коммерческом здании, где находился пункт проката мотоциклов. Пламя быстро перекинулось на соседние строения. В результате пожара погибли 11 человек.

На месте происшествия работают экстренные службы. Полиция начала расследование причин пожара.