В туристическом районе Таиланда при крупном пожаре погибли 11 человек — ВИДЕО
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Крупный пожар в популярном туристическом районе Патонг на острове Пхукет унес жизни 11 человек.
Об этом, ссылаясь на полицию Таиланда, сообщает ТАСС.
Пожар начался ранним утром в шестиэтажном коммерческом здании, где находился пункт проката мотоциклов. Пламя быстро перекинулось на соседние строения. В результате пожара погибли 11 человек.
На месте происшествия работают экстренные службы. Полиция начала расследование причин пожара.
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