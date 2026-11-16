 Столетнее радио, 70-летнее телевидение: «Юбилейный вечер» во Дворце Гейдара Алиева - ФОТО | 1news.az | Новости
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Столетнее радио, 70-летнее телевидение: «Юбилейный вечер» во Дворце Гейдара Алиева - ФОТО

Редакция 1news08:20 - Сегодня
Столетнее радио, 70-летнее телевидение: «Юбилейный вечер» во Дворце Гейдара Алиева - ФОТО

15 ноября во Дворце Гейдара Алиева была организована концертная программа под названием «Юбилейный вечер» по случаю 100-летнего юбилея Азербайджанского радио и 70-летия Азербайджанского телевидения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, концертную программу посмотрела руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева.

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики.

Выступивший председатель Закрытого акционерного общества «Азербайджанское телевидение и радиовещание» Ровшан Мамедов зачитал адресованное по случаю юбилея поздравительное письмо Президента Ильхама Алиева.

В художественной части вечера выступили известные деятели искусств и музыкальные коллективы Азербайджана. Народные артисты, Заслуженные артисты и группа «Раст» представили зрителям музыкальные номера. Особую красочность вечеру придало выступление Азербайджанского государственного ансамбля танца. На юбилейном концерте на сцену также вышла известная латвийская певица Лайма Вайкуле.

В рамках мероприятия видные ведущие Азербайджанского телевидения поделились своими воспоминаниями об истории телевидения радио.

На юбилейном вечере были продемонстрированы фильмы, подготовленные на основе богатых архивных материалов AзТВ. Также были представлены сценические миниатюры из известных телеспектаклей телевидения, оставивших след в памяти зрителей.

Грандиозный юбилейный вечер завершился выступлением хорового коллектива в составе 100 человек Азербайджанского телевидения и Народной артистки Зейнаб Ханларовой.

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