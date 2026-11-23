Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в слабости перед Ираном, заявив, что после их победы на промежуточных выборах Тегеран активизировал ракетные и беспилотные атаки.

В публикации в Truth Social американский лидер также обвинил демократов в попытках сохранить высокие цены на нефть. По его словам, иранское руководство считает представителей Демократической партии неспособными управлять страной.

Трамп подчеркнул, что не допустит ослабления США, и заявил, что «Америка в итоге победит».