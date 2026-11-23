В Баку увеличили число светофорных секций для велосипедистов - ФОТО - ВИДЕО
Еще на девяти перекрестках столицы Азербайджана установлено 28 велосипедных секций светофоров.
В Баку продолжается реализация мер, направленных на развитие микромобильности, популяризацию использования альтернативных видов транспорта и обеспечение безопасности участников дорожного движения.
В рамках проводимой Центром интеллектуального управления транспортом МВД работы на светофорах еще девяти перекрестков столицы установили и ввели в эксплуатацию 28 велосипедных секций.
Новые велосипедные секции появились на следующих перекрестках Насиминского и Сабаильского районов:
Насиминский район:
- пересечение улиц Рашида Бейбутова и 28 Мая;
- пересечение проспекта Бюльбюля и улицы Физули;
- пересечение проспекта Бюльбюля и улицы Шамси Бадалбейли;
- пересечение проспекта Бюльбюля и улицы Сулеймана Рагимова;
- пересечение проспекта Азадлыг и улицы 28 Мая;
- пересечение проспекта Азадлыг и улицы Диляры Алиевой.
Сабаильский район:
- пересечение проспекта Азадлыг и улицы Низами;
- пересечение проспекта Азадлыг и улицы Афзаладдина Хагани;
- пересечение улиц Рашида Бейбутова и Афзаладдина Хагани.
«Отметим, что в целях развития микромобильности на сегодняшний день на светофорах столичных дорог установлено и введено в эксплуатацию в общей сложности 160 велосипедных секций. Работа в этом направлении продолжается» - отмечают в Центре интеллектуального управления транспортом.