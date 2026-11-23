Еще на девяти перекрестках столицы Азербайджана установлено 28 велосипедных секций светофоров.

В Баку продолжается реализация мер, направленных на развитие микромобильности, популяризацию использования альтернативных видов транспорта и обеспечение безопасности участников дорожного движения.

В рамках проводимой Центром интеллектуального управления транспортом МВД работы на светофорах еще девяти перекрестков столицы установили и ввели в эксплуатацию 28 велосипедных секций.

Новые велосипедные секции появились на следующих перекрестках Насиминского и Сабаильского районов:

Насиминский район:

- пересечение улиц Рашида Бейбутова и 28 Мая;

- пересечение проспекта Бюльбюля и улицы Физули;

- пересечение проспекта Бюльбюля и улицы Шамси Бадалбейли;

- пересечение проспекта Бюльбюля и улицы Сулеймана Рагимова;

- пересечение проспекта Азадлыг и улицы 28 Мая;

- пересечение проспекта Азадлыг и улицы Диляры Алиевой.

Сабаильский район:

- пересечение проспекта Азадлыг и улицы Низами;

- пересечение проспекта Азадлыг и улицы Афзаладдина Хагани;

- пересечение улиц Рашида Бейбутова и Афзаладдина Хагани.

«Отметим, что в целях развития микромобильности на сегодняшний день на светофорах столичных дорог установлено и введено в эксплуатацию в общей сложности 160 велосипедных секций. Работа в этом направлении продолжается» - отмечают в Центре интеллектуального управления транспортом.