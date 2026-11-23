Американская певица Майли Сайрус вышла замуж за музыканта Макса Морандо - свадебная церемония состоялась 21 ноября в Палм-Спрингс, штат Калифорния (США).

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Vogue.

По информации издания, 33-летняя исполнительница и 28-летний барабанщик группы Liily обменялись свадебными клятвами в присутствии близких родственников и друзей. Обряд провел Уэйн Койн - фронтмен американской рок-группы The Flaming Lips.

Майли Сайрус и Макс Морандо вместе около пяти лет. Впервые о романе пары стало известно в 2021 году.

Будущие супруги познакомились на свидании, которое им организовали общие знакомые.

В 2025 году музыкант сделал певице предложение во время совместного путешествия по Японии, приуроченного к ее 33-летию.

Отметим, что Макс Морандо не только барабанщик группы Liily, но также автор песен и музыкальный продюсер.

Он сотрудничал с М.Сайрус над несколькими ее музыкальными проектами, в том числе альбомами «Endless Summer Vacation» (2023) и «Something Beautiful» (2025).