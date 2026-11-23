Премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани сегодня посетит Вашингтон, где проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио и другими высокопоставленными представителями американской администрации.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Аль Тани играет ключевую роль в посреднических контактах между Вашингтоном и Тегераном. Несмотря на то что официально визит приурочен к стратегическому диалогу США и Катара, особое значение ему придает обострение напряженности вокруг Ирана.