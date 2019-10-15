Аида Имангулиева – ученый, посвятившая свою жизнь изучению судьбоносного сближения культур Запада и Востока

«Чувство ответственности, стремление в любом начинании достичь максимального результата, требовательность к себе и дисциплинированность – качества, которые привила мне моя мама.

Благородная, яркая, принципиальная, талантливая, гордая, невероятно красивая Аида Имангулиева. Непримиримая к любой несправедливости, неистово преданная своему делу, науке и педагогике»

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева в одном из своих последних интервью очень лаконично охарактеризовала профессора Аиду Имангулиеву.

Аида Насир гызы Имангулиева родилась 10 октября 1939 года в Баку, в семье интеллигентов. В 1957 году, окончив среднюю школу №132 в городе Баку с золотой медалью, была принята на отделение арабской филологии факультета востоковедения Азербайджанского государственного университета (ныне - Бакинский государственный университет). В 1962 году после окончания отделения арабской филологии факультета востоковедения университета стала аспирантом кафедры «Народы Востока и история литературы» того же университета. Затем училась в Институте «Народы Азии» бывшей АН СССР.

В 1966-м, успешно защитив диссертацию, Аида Имангулиева начала свою карьеру в качестве младшего научного сотрудника Института востоковедения Академии Наук Азербайджана, в 1973 году она переходит на должность старшего научного сотрудника, а в 1976-м занимает должность заведующего отделением арабской филологии. В 1988 годуАида ханум была назначена заместителем директора института по науке и с 1991 года и до конца своей жизни являлась первой женщиной - директором Института востоковедения Академии Наук Азербайджана, членом Всесоюзного общества востоковедения, членом Координационного совета по изучению восточной литературы в СССР.

Профессор Аида Имангулиева за время своей научной карьеры издала три фундаментальные монографии («Михаил Нуайме и «Ассоциация пера», «Джубран Халил Джубран», «Корифеи новоарабской литературы»). Она - автор более 70 научных работ и многочисленных переводов о восточной литературе. За короткое время на кафедре арабской филологии, которой заведовала А.Имангулиева, было защищено более 10 кандидатских диссертаций.

Благодаря своему таланту и усердному труду Аида ханум становится одним из наиболее признанных экспертов в области новоарабской литературы и на самом высоком уровне достойно представляет азербайджанскую ориенталистику во многих странах ближнего и дальнего зарубежья. За свою короткую жизнь Аида ханум оставила богатое научное наследие и внесла вклад не только в развитие азербайджанского востоковедения, но и в развитие мировой ориенталистики. Она широко известна в научных кругах России, Украины, Германии, Англии, Франции, Узбекистана, Грузии, во многих арабских и европейских странах и по сей день считается одним из самых влиятельных ученых в истории востоковедения.

Аида Имангулиева создала совершенно новую школу в изучении новой арабской литературы в Азербайджане. Тем самым Аида ханум ввела новый многовекторный метод изучения современной литературы, т.е. ученый предложила изучать арабскую литературу с междисциплинарной точки зрения. Посредством этого инновационного метода осуществлялись переводы, составлялись многочисленные содержательные статьи по классической арабской литературе, проводились лекции и рецензирования исследований. Этот интеллектуальный подход является очень важным этапом в истории развития науки в Азербайджане.

Во всех своих исследованиях профессор Имангулиева на фоне различных исторических периодов подчеркивала важность диалога между Востоком и Западом, обращала внимание на факт наличия данной реальности, существующей с древних времен по современный этап исторического развития: «Античные, древние восточные и арабо-мусульманские традиции, освоенные арабами, были распространены по всей Европе посредством Андалусии».

В своих исследованиях Аида ханум ведет серьезные научные рассуждения о влиянии арабо-мусульманской цивилизации на западную цивилизацию посредством андалусской литературы, которая, несомненно, представляет собой одну из замечательных страниц в истории средневековой арабской культуры. Аида ханум констатирует мировую значимость андалусской литературы, как и всей арабо-мусульманской культуры в целом в Испании, отмечая, что очень важную роль арабо-мусульманского влияния на Западе сыграла деятельность переводчиков. В середине XII века в Толедо и Севилье были основаны коллегии переводчиков, благодаря которым Европа ознакомилась с арабскими трудами по математике и астрономии, медицине и естественным наукам, философии и алхимии. Среди переводчиков Толедо особенно большую роль играли образованные ученые, переводившие сочинения Аристотеля, Платона, Евклида, Птолемея, Галена, Гиппократа и многих иных ученых древности, равно как и ученых Востока — Ибн Сины, аль-Хваризми, Ибн Рушда и других.

Ученый пишет: «Андалусская литература занимает видное место в истории средневековой арабской литературы. Между Западом и Востоком существовала культурная и литературная связь. Благодаря переводам ученых-переводчиков Европа познакомилась с самыми известными работами древнегреческого мира в области медицины, математики и геометрии».

Профессор Аида Имангулиева, ссылаясь на серьезные источники, констатирует факт распространения исламской цивилизации на Запад: «Ученые, изучающие искусство Франции XI века, отмечают влияние на него в определенной степени искусства исламской Испании».

Продолжая исследования взаимосвязи восточной и западной литератур, профессор А.Имангулиева скрупулезно подходит к изучению «арабской махджарской литературы», внесшей большой вклад в развитие и формирование как арабской эмигрантской, так и арабской литературы в целом, оставивших свой неповторимый след и в восточной, и в западной литературах.

Литература эмигрантов, основанная в Северной Америке на рубеже XIX-XX веков, представляла собой литературную школу с особым весом и положением в истории арабской литературы. Неслучайно в своей книге «Корифеи новоарабской литературы» А.Имангулиева исследует эволюцию произведений представителей сирийско-американской школы - Джубана Халила Джубана, Амина ар-Рихани и Михаила Нуайме, в творчестве которых явно прослеживается влияние западного романтизма и русского критического реализма. В данном исследовании Аида ханум делает акцент на взаимодействие новых тенденций и художественных методов мировой литературы на новую арабскую литературу.

Ученый подчеркивает, что творчество данных авторов-эмигрантов воплотило в себе этические и художественные ценности европейской и американской литератур, они отразили эти тенденции в своих произведениях, синтезируя их с лучшими арабскими национальными художественными традициями. Им удалось удачно соединить отечественный восточный дух с новым западным мышлением. Для продолжения и расширения своей деятельности в Нью-Йорке представители арабской эмигрантской литературы создают Литературную ассоциацию под названием «Рабитатул-Каламия». Ассоциация состоит из талантливых и социально активных писателей-эмигрантов. Джубан Х.Джубан был избран председателем ассоциации, Михаил Нуайме - секретарем. «Ассоциация пера» стала социокультурным центром, где формировались идеи и принципы новой арабской литературы.

Молодые писатели-эмигранты адаптируются к новой литературной среде, пользуясь преимуществами уже существующей культурно-литературной сферы в США. Они успешно привносят в эту культуру свои национальные традиции и, развивая их в контексте чужих традиций, обогащают свою и тем самым влияют на культуру западного мира.

Таким образом молодые писатели-эмигранты заложили начало нового уникального современного арабского литературного течения. Создается целая словесная сокровищница, обогатившая мировую литературу в целом. Благодаря их творчеству арабская литература заняла свое законное место в системе современной мировой литературы. В арабской литературе появляется новый жанр - стихотворение в прозе.

Творчеству этих писателей, с одной стороны, был присущ глубокий патриотизм, желание отыскать истину, чувство свободы, сильное чувство любви к Родине, а с другой - любовь ко всем людям на Земле, вера в единство религий, в существование духовной связи между людьми во всем мире.

Известные представители нового литературного течения в арабской прозе - Джубан Халил Джубан, Амин ар-Рехани, Михаил Нуайме, прославившиеся своей оригинальностью слога, теоретической глубиной, концептуализмом. Это были одаренные арабские литераторы, отразившие в своих мультикультуральных произведениях ценности западной и восточной цивилизаций. В этом контексте взгляды профессора Имангулиевой на взаимосвязь национальной и универсальной литературы имеют принципиально важное значение: «Благодаря взаимосвязи между различными регионами мира успех отдельно взятой национальной литературы становится успехом другой ... культура любой нации по своей природе национальна и одновременно неразрывно связана с универсальными общечеловеческими достижениями».

В творчестве представителей арабско-эмигрантской литературы прослеживаются тенденции трех основных литературных традиций мировой литературы - это традиция английской «озерной школы», американского трансцендентализма и критического реализма русской литературы.

В своих исследованиях Аида Имангулиева также раскрывает философские и религиозные причины эстетики арабских авторов, выявляя при этом концепцию «идеального человека», основанную на учениях средневековых мыслителей и суфиев - Ибн Араби, Абдулькадима аль-Джили, Абдуррахмана Джами. Суфизм, особенно в средние века, оказал глубокое влияние на арабо-мусульманское философское мышление и одновременно на культуру всего мира. Выявление данного факта в произведениях писателей-эмигрантов стало шагом вперед. И именно профессор Имангулиева затрагивает аспекты, которые ранее не рассматривались исследователями.

Ученый дает серьезную научную оценку в рассуждениях об отношениях Востока и Запада, их взаимной интеграции: «Запад и Восток могут обогатить друг друга при условии равноправных взаимоотношений и взаимного уважения, где литература является посредником в межцивилизационном диалоге, истинной движущей силой духовности, проводником сложных философских идей посредством доступного языка широкому кругу читателей. Произведения арабских эмигрантов на английском языке познакомили западного читателя с арабским Востоком. Это было важно для развития культурных связей между Западом и Востоком. Имена ар-Рихани, Дж.Х.Джубана и М.Нуайми были одинаково популярны как в Америке, так и на арабском Востоке».

Таким образом, тема многостороннего взаимодействия восточной и западной литератур является основной линией в научных исследованиях А.Имангулиевой. Она говорит, что литературные отношения арабо-мусульманского мира с Западом начались со времен средневековья, на Пиринейском полуострове в VIII-XV вв., и это заложило благоприятную основу для дальнейшего развития процесса взаимной интеграции литератур Запада и Востока.

Начиная с XVIII века в западной литературе в процессе усиления взаимосвязи восточной культуры, философии и литературы с западной прослеживается усиление тенденций восхищения Востоком, восточными мотивами, что отражается в произведениях европейских писателей, поэтов-романтиков П.Корнелла, Мольера, Ж.Расина,Ф. Рюккерта, О.Голдсмита.

В произведениях представителей «озерной школы», лейкистов - У.Вордсворта, С.Т.Кольриджа, П.Роджерса, Т.Кэмпбелла - «восточная» тематика также проходит красной нитью.

Восточные мотивы воспеваются и в лирике представителей английского романтизма П.Б.Шелли, Дж.Г.Байрона,Т.Мура. «Прекрасные культуры Востока и Запада должны встретиться и объединиться», - писал Амин ар-Рихани в своей известной книге My East and West («Мой Восток и Запад»), изданной на английском языке, продолжая: «Мыслители Востока и Запада - родственники, поэты - сыновья двух братьев, глашатаи мира и добра, новаторы, чьи идеи проложили широкую дорогу между народами, и они будут вечно живущими проводниками и защитниками этих идей».

Научное наследие Аиды Имангулиевой актуально и по сей день. Опередив время на десятилетия, Аида ханум показала, что сотрудничество между Востоком и Западом на основе общечеловеческих ценностей практически осуществимо. При этом литература является одной из составляющих этого сложного межцивилизационного процесса, способствующего формированию мультикультурной среды.

Хотелось бы на ежегодной основе проводить академические научные чтения, лекции, семинары, посвященные международным исследованиям, способствующим делу сближения Востока и Запада в контексте гуманитарных дискурсов, с привлечением ученых мировой величины, интеллектуалов, представителей академической элиты.

80-летний юбилей знаменитого международного ориенталиста, профессора Аиды Имангулиевой, посвятившей себя изучению судьбоносного сближения культур и литератур Запада и Востока, может ознаменовать собой начало данной инициативы, тем самым еще раз подтверждая продолжающуюся востребованность идеи диалога цивилизаций в современном мире.

Айтен Гахраман,

советник Бакинского международного центра мультикультурализма, доктор наук