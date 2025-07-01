 Ксения Собчак о смерти азербайджанцев в Екатеринбурге: Вина подозреваемых должна быть доказана в суде, и это не может служить оправданием пыток | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Ксения Собчак о смерти азербайджанцев в Екатеринбурге: Вина подозреваемых должна быть доказана в суде, и это не может служить оправданием пыток

First News Media19:30 - Сегодня
Ксения Собчак о смерти азербайджанцев в Екатеринбурге: Вина подозреваемых должна быть доказана в суде, и это не может служить оправданием пыток

Ксения Собчак прокомментировала разгорающийся конфликт между Россией и Азербайджаном, поводом для которого стал рейд силовиков в Екатеринбурге, в ходе которого погибли два уроженца Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в своем телеграм-канале российская журналистка и общественный деятель обратила внимание на появившиеся в азербайджанских СМИ кадры вскрытия тел погибших, на которых «буквально нет живого места». При этом Следственный комитет РФ официально называет причиной смерти одного из братьев Сафаровых сердечную недостаточность.

Собчак подчеркнула, что даже если человек является подозреваемым, его вина еще должна быть доказана в суде, и это не может служить оправданием пыток. «Неважно, какой они национальности, какое у них гражданство или в чем их подозревают», - отметила она.

По мнению Собчак, действия отдельных сотрудников правоохранительных органов привели к международному скандалу. «А потом мы будем удивляться, почему нас «там» не любят, не ждут, и почему нас задерживают. А все потому, что кто-то слишком сильно поверил в свою безнаказанность», - написала она.

Поделиться:
1609

Актуально

Xроника

Зеленский выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с убийством ...

Общество

Суд Екатеринбурга арестовал Ахлимана Гянджиева до 19 июля - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Состоялось очередное заседание по уголовному делу Рубена Варданяна

Общество

Birmarket - центральная торговая платформа цифровой экосистемы Bir

Общество

Суд Екатеринбурга арестовал Ахлимана Гянджиева до 19 июля - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Ксения Собчак о смерти азербайджанцев в Екатеринбурге: Вина подозреваемых должна быть доказана в суде, и это не может служить оправданием пыток

Состоялось очередное заседание по уголовному делу Рубена Варданяна

Завершено расследование дела о присвоении 12 млн манатов должностными лицами Управлении Приморского бульвара

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

Неэтичное поведение в такси: в Баку оштрафован ещё один водитель

Из каких стран приезжает больше всего туристов в Азербайджан?

Стали известны имена задержанных в ходе операции в офисе «Sputnik Азербайджан» – ФОТО ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Три столичных района останутся без газа

Последние новости

Суд Екатеринбурга арестовал Ахлимана Гянджиева до 19 июля - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:00

Президент Узбекистана посетит Азербайджан с государственным визитом

Сегодня, 19:47

Зеленский выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с убийством азербайджанцев в Екатеринбурге

Сегодня, 19:35

Ксения Собчак о смерти азербайджанцев в Екатеринбурге: Вина подозреваемых должна быть доказана в суде, и это не может служить оправданием пыток

Сегодня, 19:30

Состоялось очередное заседание по уголовному делу Рубена Варданяна

Сегодня, 19:15

Завершено расследование дела о присвоении 12 млн манатов должностными лицами Управлении Приморского бульвара

Сегодня, 19:05

Состоялось открытие 1-го узбекско-азербайджанского межпарламентского форума - ФОТО

Сегодня, 19:00

В Агдаме состоялся Молодежный форум Организации экономического сотрудничества - ФОТО

Сегодня, 18:45

Мухтар Бабаев обсудил с испанским министром роль COP29 в климатическом финансировании

Сегодня, 18:32

Эрсин Татар поблагодарил Президента Азербайджана за приглашение в Ханкенди

Сегодня, 18:20

Суд вынес решение в отношении лиц, задержанных по делу Sputnik Азербайджан

Сегодня, 18:05

Баку призвал Россию не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана

Сегодня, 17:43

До конца недели в Азербайджане будет дождливо

Сегодня, 17:34

Один из самых загруженных мостов в центре Баку в трещинах

Сегодня, 17:30

В суд поступило ходатайство в отношении задержанных сотрудников «Sputnik Азербайджан»

Сегодня, 17:25

В Ширване горит цех

Сегодня, 17:21

Айхан Гаджизаде ответил спецпредставителю президента России

Сегодня, 17:16

Обнародован момент приказа Минобороны России уничтожить рейс AZAL - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:05

На платной дороге перевернулся автомобиль - ВИДЕО

Сегодня, 17:00

Азербайджан и Северная Македония частично отменили визовый режим

Сегодня, 16:45
Все новости
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В последнее время на улицах Баку все чаще появляются магазины с загадочными и порой эксцентричными названиями — «Волшебные свечи», «Талисманы25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35