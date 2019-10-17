Фильм азербайджанского режиссера признан лучшей драмой на американском кинофестивале – ФОТО – ВИДЕО

Короткометражный фильм кинорежиссера Орхана Фулади «A Bunch of Disputes» назван лучшим зарубежным фильмом в жанре драма на международном The Indie Gathering International Film Festival, проходившем в США.

The Indie Gathering International Film Festival - альтернативный фестиваль для независимого, экспериментального кино и видео, ориентированый на показ работ независимых кинематографистов, главная миссия которого поощрение кинематографистов посредством конкурсных показов независимых игровых, документальных, короткометражных работ, музыкальных видео и трейлеров.

О себе, своей работе, участии и победе на американском кинофестивале Орхан Фулади рассказал в интервью 1news.az.

По его словам, он начал заниматься кино еще со школьных лет вместе с другом Миком Блумом, с которым они начали снимать фильмы на телефон, но желание создать нечто большее было у него всегда: «Более профессионально начал заниматься кино с 2012 года. Ежедневно смотрели фильмы Тарковского и других великих режиссеров, прочел множество книг о кино и режиссерах – читал и смотрел о тех, от кого можно взять нечто для себя и научиться драматургии. Очень много времени нужно потратить на то, чтобы понимать кино, но считаю, что снимать кино сможет любой».

Профессионально кинорежиссуре О.Фулади обучился в 2014 году на курсах в столице России, где также прошел серию мастер-классов у кинорежиссеров и именно тогда начал интересоваться о том, как работает система кинофестивалей: «Я снимаю очень мало и на данный момент у меня 3 картины – все это короткие метры. Почему так? Потому что для большого кино нужно время чтобы подготовиться и над каждой деталью работать, не портя драматургию, а для меня это самая важная вещь».

Принесший успех азербайджанскому кинорежиссеру на американском фестивале фильм называется «A Bunch of Disputes» (Вагонные споры) – снят он по книге Рустама Мусаева «Истинное лицо лжи»; с одобрения автора был написан сценарий: «Конечно, фильм отличается от первоисточника – сценарист проекта Мик Блум. Вся работа по редактированию и повествованию была на его плечах, и он сделал эту работу очень хорошо, за что ему большое спасибо».

«A Bunch of Disputes» - фильм о дружбе, посвященный человеческим отношениям; по словам О.Фулади, дружбе, которой она не должна быть: «Хотел показать, что, увы, среди нас немало тех, кто кажется порядочным, скрывая истинное лицо под маской. Но цель была сделать это не обыденно, а немного обыграть, в несколько необычной форме. Пусть зрители оценят фильм со своей призмы».

Кинорежиссер отмечает, что во время съемок проекта не обошлось без проблем, в том числе и технических: «Но все это не так важно, так как, актеры сделали фильм именно таким, каким я видел и требовал от них».

Из-за проблем фильм снимался трижды – только в третий раз, по словам О.Фулади, получилось все хорошо, не было технических проблем и актеры «дотянули». После чего через полгода после окончания съемок «A Bunch of Disputes» был отправлен на The Indie Gathering International Film Festival, где был отобран в конкурсную программу, чего, по словам кинорежиссера, он не ожидал – О.Фулади отмечает, что на данном фестивале он был единственным азербайджанцем.

Главные роли в проекте сыграли Руфат Назар и Агиль Нагиев, в фильме также была задействована Захра Бадалбейли – вторым режиссером в проекте стал Мик Блум (он же автор сценария).

Говоря о том, почему жюри фестиваля присудило награду именно «A Bunch of Disputes», Орхан Фулади отмечает, что это произошло из-за того, что фильм приближен к американской культуре: «Я говорю о подаче фильма, но, конечно, нельзя сказать, что технически я отвечал всем параметрам американского стандарта. Но фильм был выбран и это главное. Очень сложно предугадать успех и правильно выбрать фестиваль, куда отправить фильм».

«О победе я узнал, выходя из аэропорта и проверяя почту – от счастья был на седьмом небе, сразу поделился радостной новостью с другом Миком», - рассказывает кинорежиссер, отмечая, что это не первый его успех на международной арене.

Впервые победителем он стал в России, приняв участие в фестивале «Meters Fest» в 2014 году, где взял приз жюри «Художественная находка» - стоит особо подчеркнуть, что в тот момент в жюри фестиваля входил всемирно известный российский режиссер Тимур Бекмамбетов.

Кинорежиссер, рассказывая о своих будущих планах, отмечает, что у него на руках есть сценарий, над которым идет работа, также параллельно ведется техническая досъемочная работа: «Это будет фильм в жанре триллера – история будет показана с призмы семейных ценностей».

Феликс Вишневецкий, Г.Р.

Фото: Личный архив Орхана Фулади