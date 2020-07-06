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Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева открыли в Баку госпиталь модульного типа

Сегодня в 14:13 меньше минуты на чтение 118
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева открыли в Баку госпиталь модульного типа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 6 июля приняли участие в открытии в Хатаинском районе Баку госпиталя модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям, предназначенного для лечения больных коронавирусом.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Глава государства после ознакомления с созданными в медицинском учреждении условиями дал интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телеканалу «Хазар».

С.Агаева

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