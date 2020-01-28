Минздрав Азербайджана издал приказ в связи с коронавирусом

Министр здравоохранения Азербайджана Огтай Ширалиев подписал приказ «Об усилении профилактических мер против нового коронавируса 2019-nCoV».

Как сообщили 1news.az в министерстве, медучреждениям даны соответствующие поручения по выполнению требований санитарно-гигиенического, антиэпидемического режимов, усилению работы по проведению дезинфекционных работ, выделению и оснащению специальных палат для госпитализации лиц с подозрением на ОРВИ, в частности, детей и пожилых.

В приказе также говорится, что в случае необходимости в медучреждениях должен быть применен ограничивающий режим, создан запас лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств, в том числе средств индивидуальной защиты для медперсонала.

В документе говорится и об обеспечении совместной работы Государственного таможенного комитета и Минздрава по осуществлению медицинского контроля в отношении лиц, прибывающих из стран, где зафиксированы случаи заболевания новым коронавирусом.

Отметим, что, по сообщению ВОЗ, новый коронавирус 2019-nCoV - возбудитель пневмонии неизвестного происхождения – впервые был обнаружен в китайском Ухане в декабре 2019 года.

Случаи заболевания этим вирусом в больших количествах наблюдаются в Китае, а также зафиксированы в Таиланде, Южной Корее, Японии и ряде других стран мира.

Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 4515 человек, из них 106 скончались, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

1news.az