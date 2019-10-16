Переехавшая в Нью-Йорк азербайджанская телеведущая встретилась с Викторией Бекхэм – ФОТО

Живущая в Нью-Йорке азербайджанская теле и радиоведущая, а сегодня Instagram блогер Гюнель Гумбатова рассказала в социальной сети о встрече с модным дизайнером и бизнесвумен Викторией Бекхэм.

«Это невероятные чувства. Виктория Бекхэм вдохновляла меня с самого детства – как женщина, мать, бизнесвумен и икона стиля. Она всегда была для меня примером, ролевой моделью и мне посчастливилось встретиться с ней и пообщаться», - рассказывает Г.Гумбатова, отмечая, что была приглашена на приватное мероприятие, посвященное запуску новой косметической линии, разработанной В.Бекхэм.

В 2015 году Г.Гумбатова вышла замуж за гражданина Америки, инженера-программиста, выходца из Средней Азии Фируза Солиева, свадьба с которым состоялась в Лас-Вегасе – в браке в 2016 году родилась дочь, которую назвали Джозефиной.

После рождения дочери Г.Гумбатова вернулась в Баку, показать малышку бабушке и родственникам, где задержалась на два года – супруг телеведущей периодически приезжал в столицу Азербайджана к семье.

Летом 2018 года Гюнель Гумбатова приняла решение о переезде в США – в данный момент она с дочерью и мужем живет в Нью-Йорке и ведет личный блог в социальной сети Instagram.

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Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @gunelhumbetova