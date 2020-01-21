Подписан протокол о намерениях относительно создания в Азербайджане регионального центра Всемирного экономического форума - ФОТО

21 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Всемирного экономического форума Бёрге Бренде.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Президент Всемирного экономического форума Бёрге Бренде подарил главе государства один из шоколадных наборов, изготовленных в ограниченном количестве – всего 200 штук – для уважаемых гостей по случаю 50-летнего юбилея Форума.

На встрече состоялся обмен мнениями об истории и значении отношений между Азербайджаном и Давосским форумом. Была подчеркнута роль, которуя наша страна играет в регионе в области экономики, транспорта, инфраструктуры. Как продолжение меморандума, подписанного в прошлом году между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Всемирного экономического форума Бёрге Бренде, было отмечено значение намеченного к подписанию сегодня протокола о намерениях. В соответствии с документом в нашей стране будет создан аффилированный региональный центр форума.

В ходе бесед было подчеркнуто, что такие центры создаются в немногих странах, их основная цель заключается в осуществлении вызовов и возможностей, обусловивших четвертую промышленную революцию.

Затем был подписан протокол о намерениях относительно создания в нашей стране аффилированного регионального центра Всемирного экономического форума.

Документ подписали Президент Ильхам Алиев и президент форума Бёрге Бренде.

Бёрге Бренде: Благодарю.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Это хорошее начало для новой страницы наших связей.

Бёрге Бренде: Мы также знаем, что, поставив перед собой цель, Вы претворяете ее в жизнь. Считаю, что Азербайджан является одной из стран, наиболее подготовленных к четвертой промышленной революции.

Президент Ильхам Алиев: Мы гордимся тем, что являемся одной из первых стран, подписавших с Давосским форумом этот важный документ. Это действительно новая страница в наших связях. Надеюсь, что будущее будет столь же успешным, как и прошлое.

Бёрге Бренде: Поздравляю. Благодарю за оказанную поддержку.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю.

1news.az