 Tanzaniyada təyyarə havaya qalxarkən zebrə çırpılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Tanzaniyada təyyarə havaya qalxarkən zebrə çırpılıb

Oksana Orucova10:21 - Bu gün
Tanzaniyada təyyarə havaya qalxarkən zebrə çırpılıb

Tanzaniyanın Serengeti Milli Parkından havaya qalxan safari təyyarəsi uçuş zamanı zebraya çırpılıb.

1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, hadisədən sonra eniş şassisində yaranan nasazlıq səbəbindən təyyarə Kilimancaro Beynəlxalq Hava Limanına gövdəsi üzərində məcburi eniş edib.

Sindbard Air şirkətinə məxsus Embraer EMB-120 Brasilia tipli təyyarədə 26 sərnişin və 4 ekipaj üzvü olub. Onların hamısı hadisədən xəsarətsiz xilas olub. Zebra isə tələf olub.

Tanzaniyanın Təyyarə Qəzalarını Araşdırma Bölməsi hadisə ilə bağlı araşdırmaya başlayıb.

Paylaş:
138

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyevin Türkmənistan Prezidenti ilə görüşü olub

Cəmiyyət

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Rəsmi

Türkmənbaşıda Azərbaycan və Mərkəzi Asiya Dövlət başçılarının 8-ci Məşvərət görüşü keçirilib, İlham Əliyev çıxış edib - ...

Cəmiyyət

Leysan, duman olacaq - 9 oktyabrın havası açıqlandı

Dünya

Tramp Rusiyada yayılan xəstəliklə bağlı Putinlə danışacaq

Vyetnamda 2 700 pişiyi kəsib satmaq üçün oğurlayan dəstə SAXLANILDI

“Yandex”in Rusiyadakı data-mərkəzinə PUA zərbəsi endirilib – Fəaliyyət tam dayandırılıb

Tanzaniyada təyyarə havaya qalxarkən zebrə çırpılıb

Redaktorun seçimi

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Cenevrədə Ermənistanın Azərbaycana qarşı mina müharibəsinə dair ekspozisiya açılıb - FOTO

Fransa yeni nüvə raketini sınaqdan keçirdi – Makrondan Rusiyaya mesaj - VİDEO

Hörmüz boğazında tankerə hücum zamanı 12 dənizçi yaralanıb

KDR-də Ebola epidemiyası: Ölənlərin sayı 3 982-yə çatıb

Son xəbərlər

Dövlət Statistika Komitəsinin sədr müavini dəyişib

Bu gün, 15:21

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Bu gün, 15:10

Rəna Abbasovaya yüksək vəzifə verildi

Bu gün, 15:05

Tramp Rusiyada yayılan xəstəliklə bağlı Putinlə danışacaq

Bu gün, 14:52

"Atəş açmasaydı, əsgəri Azərbaycana qaytaracaqdıq"

Bu gün, 14:47

Azərbaycanda “Stop-Kredit” xidməti istifadəyə verilib

Bu gün, 14:34

Vyetnamda 2 700 pişiyi kəsib satmaq üçün oğurlayan dəstə SAXLANILDI

Bu gün, 14:33

Azərbaycan nümayəndə heyətindən ATƏT PA-da Ermənistan nümayəndə heyətinin təxribat xarakterli bəyanatına CAVAB

Bu gün, 14:30

Hərbi vəzifəlilərlə növbəti təlim toplanışı başlayıb

Bu gün, 14:25

Prezident İlham Əliyevin Türkmənistan Prezidenti ilə görüşü olub

Bu gün, 14:16

Qeyri-neft-qaz ixracında yeni mərhələ: logistika xərclərinin kompensasiyası rəqabət imkanlarını necə dəyişəcək?

Bu gün, 13:53

Azərbaycan heyəti ATƏT Parlament Assambleyasında itkin düşmüş şəxslər və mina problemi məsələlərini qaldırıb

Bu gün, 13:47

Bıçaqlanan müavin Vüqar Qurbanovun qohumu imiş

Bu gün, 13:26

Qırğızıstan Prezidenti: Azərbaycanın sədrliyi birgə işimizə yeni təkan verəcək

Bu gün, 13:22

Doqquz ayda əlillik təyin olunan şəxslərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:08

Hövsanda yolda təmirə görə bəzi marşrutların hərəkət sxemləri müvəqqəti dəyişdirilib

Bu gün, 13:05

Türkmənbaşıda Azərbaycan və Mərkəzi Asiya Dövlət başçılarının 8-ci Məşvərət görüşü keçirilib, İlham Əliyev çıxış edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:45

Leysan, duman olacaq - 9 oktyabrın havası açıqlandı

Bu gün, 12:43

Sosial şəbəkədə ailə üzvlərini təhqir edənə 7000 manat cərimə - Məhkəmədən QƏRAR

Bu gün, 12:40

Tağıyev qəsəbəsində dənizdə batan 82 yaşlı kişinin meyiti tapılıb

Bu gün, 12:32
Bütün xəbərlər