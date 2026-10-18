 Ermənistanın Azərbaycana qarşı mina müharibəsi bu dəfə Romada fotofaktlarla nümayiş etdirildi | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Ermənistanın Azərbaycana qarşı mina müharibəsi bu dəfə Romada fotofaktlarla nümayiş etdirildi

1news Redaksiyası19:10 - 18 / 10 / 2026
Ermənistanın Azərbaycana qarşı mina müharibəsi bu dəfə Romada fotofaktlarla nümayiş etdirildi

Azərbaycanın “Gilavar Foto Klubu” İctimai Birliyi tərəfindən Avropada həyata keçirilən “Minasız dünya” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində növbəti fotoekspozisiya 2026-cı il oktyabrın 17-də İtaliyanın paytaxtı Roma şəhərində təşkil olunub.

Avropa boyunca ardıcıl həyata keçirilən bu təşəbbüs Azərbaycanın mina problemi barədə beynəlxalq ictimaiyyətə ünvanlanan davamlı humanitar çağırışa çevrilib. Ermənistan və Azərbaycan arasında müharibə başa çatsa da, işğal dövründə basdırılmış minaların dinc əhali üçün yaratdığı təhlükə davam edir və hər yeni mina qurbanı bu humanitar problemi daha da aktuallaşdırır.

Kampaniya çərçivəsində indiyədək oktyabrın 5-də İsveçrənin Cenevrə, 7-də Çexiyanın Brno, 9-da Sloveniyanın Lyublyana, 11-də Bosniya və Herseqovinanın Sarayevo, 13-də Xorvatiyanın Zaqreb, 15-də Avstriyanın Salzburq şəhərlərində silsilə fotoekspozisiyalar keçirilib.

“Gilavar Foto Klubu” İctimai Birliyi Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyi və Qarabağ Dirçəliş Fondunun ANAMA-nın tərəfdaşlığı ilə birgə elan etdiyi “Mina və partlamamış hərbi sursatlar probleminə dair təşəbbüslər” qrant müsabiqəsinin 2026-cı il üzrə qalibidir. Avropada keçirilən silsilə fotoekspozisiyalar həmin qrant layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir.

Paylaş:
177

Aktual

Rəsmi

Valeh Ələsgərov “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib

Cəmiyyət

“Şahinlərin Görüşü – 2026”: Təlim-məşq uçuşları icra olunub - VİDEO

Siyasət

Türkiyəli deputat: “Birliyimiz gücümüz, qardaşlığımız təminatımızdır”

İqtisadiyyat

Azərbaycan nefti ucuzlaşdı

Dünya

Ermənistanın Azərbaycana qarşı mina müharibəsi bu dəfə Romada fotofaktlarla nümayiş etdirildi

Zelenski Trampın Rusiyaya qarşı sanksiyalarla bağlı qərarından narazıdır

Fransada etirazlar genişlənir – “Sarı jiletlilər” yenidən küçələrə çıxıb

Sisi prezident postundan nə vaxt gedəcəyini açıqlayıb

Redaktorun seçimi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Misir-Sudan sərhədində qızıl mədəninə hava zərbəsi: Ölənlər var

İrandan Azərbaycana 124 kiloqramdan çox narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

Zelenski Aİ Şurasının iclasında iştirak etmək üçün Brüsselə gəlib

Zelenski: Ukrayna ABŞ-la yeni görüş barədə danışıqlar aparır

Son xəbərlər

Ermənistanın Azərbaycana qarşı mina müharibəsi bu dəfə Romada fotofaktlarla nümayiş etdirildi

18 / 10 / 2026, 19:10

Zərdab–Kürdəmir yolunda yük maşını aşıb

17 / 10 / 2026, 23:02

Ötən gün itkin düşmüş 8 nəfər tapılıb

17 / 10 / 2026, 17:59

Azərbaycan Kuboku: II təsnifat mərhələsinin oyun cədvəli açıqlanıb

17 / 10 / 2026, 17:52

Zelenski Trampın Rusiyaya qarşı sanksiyalarla bağlı qərarından narazıdır

17 / 10 / 2026, 17:38

Fransada etirazlar genişlənir – “Sarı jiletlilər” yenidən küçələrə çıxıb

17 / 10 / 2026, 17:11

Sabah bəzi yollarda dumana görə görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

17 / 10 / 2026, 17:03

Azərbaycanı İƏT XİN Şurasının iclasında Yalçın Rəfiyev təmsil edir

17 / 10 / 2026, 16:54

Rusiya Ukraynanın enerji infrastrukturuna kütləvi zərbələr endirib

17 / 10 / 2026, 16:44

Bərdədə sanitar huşsuz vəziyyətdəki pasiyenti döyüb

17 / 10 / 2026, 16:32

Sisi prezident postundan nə vaxt gedəcəyini açıqlayıb

17 / 10 / 2026, 16:15

Zaqatalada yük maşını 66 yaşlı qadını vurub öldürdü

17 / 10 / 2026, 15:54

Valeh Ələsgərov “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib

17 / 10 / 2026, 15:36

“Öz yazarını seç” – onlayn səsverməyə start verilir

17 / 10 / 2026, 15:28

“Şahinlərin Görüşü – 2026”: Təlim-məşq uçuşları icra olunub - VİDEO

17 / 10 / 2026, 15:00

Səudiyyə Ərəbistanının iki şəhərində erkən xəbərdarlıq sistemi işə salınıb

17 / 10 / 2026, 14:38

Biləsuvarda avtomobil aşıb: Ölənlər və yaralananlar var

17 / 10 / 2026, 14:18

“Qarabağ” – “Neftçi” qarşılaşması bu gün baş tutacaq

17 / 10 / 2026, 14:00

Bakıda keçirilən NATO təlimi başa çatıb

17 / 10 / 2026, 13:37

Azərbaycan ADB və IMF ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

17 / 10 / 2026, 13:18
Bütün xəbərlər