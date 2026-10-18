Минная война Армении против Азербайджана на этот раз представлена в Риме с помощью фотофактов

Очередная фотоэкспозиция в рамках международной кампании «Мир без мин», которую общественное объединение «Gilavar Foto Klubu» проводит в Европе, состоялась 17 октября 2026 года в столице Италии Риме.

Эта инициатива, последовательно реализуемая по всей Европе, превратилась в постоянный гуманитарный призыв к международной общественности, посвящённый минной проблеме Азербайджана. Несмотря на то что война между Арменией и Азербайджаном завершилась, угроза, которую мины, заложенные в период оккупации, представляют для мирного населения, сохраняется, и каждая новая жертва мин делает эту гуманитарную проблему ещё более актуальной.

В рамках кампании серия фотоэкспозиций уже прошла 5 октября в швейцарской Женеве, 7 октября — в чешском Брно, 9 октября — в словенской Любляне, 11 октября — в Сараеве (Босния и Герцеговина), 13 октября — в хорватском Загребе, 15 октября — в австрийском Зальцбурге.

Общественное объединение «Gilavar Foto Klubu» стало победителем 2026 года в грантовом конкурсе «Инициативы по проблеме мин и неразорвавшихся боеприпасов», объявленном Агентством государственной поддержки неправительственных организаций и Фондом возрождения Карабаха при партнёрстве ANAMA. Серия фотоэкспозиций в Европе проводится в рамках этого грантового проекта.