 Тайское гостеприимство и арабский колорит: пять лет семейного отдыха в Centara Mirage Dubai | 1news.az | Новости
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Тайское гостеприимство и арабский колорит: пять лет семейного отдыха в Centara Mirage Dubai

Редакция 1news21:34 - Сегодня
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Тайское гостеприимство и арабский колорит: пять лет семейного отдыха в Centara Mirage Dubai

Семейный отпуск — это когда дети готовы провести весь день в воде, родители мечтают немного отдохнуть на пляже, а вечером всем хочется куда-нибудь выбраться вместе.

Найти место, где все это можно совместить, не всегда просто. Особенно если путешествуешь с детьми и знаешь, что одного красивого моря для удачного отдыха бывает недостаточно.

Centara Mirage Beach Resort Dubai на островах Dubai Islands предлагает именно такой формат семейного отпуска: здесь можно чередовать пляж, водные развлечения, детские активности и неспешные вечера, не превращая каждый день в череду поездок по городу.

В октябре у курорта появился и еще один повод рассказать о себе: Centara Mirage Beach Resort Dubai отметил пять лет со дня открытия. За это время он сформировал собственный формат семейного отдыха, в котором пляжный отпуск сочетается с водными аттракционами, детскими развлечениями и гастрономическими впечатлениями. Пятилетие отметили 14 октября специальной программой для гостей — целым днем активностей, посвященных семейным приключениям и новым впечатлениям.

Курорт с 607 номерами и сьютами создан с расчетом на семьи. Его концепция объединяет тайское гостеприимство с элементами тайской и арабской культур. Но, пожалуй, главное для родителей — то, что развлечения для детей здесь не ограничиваются бассейном или игровой комнатой.

Вода, приключения и немного сладкого

В местном аквапарке можно провести не один час: горки и ленивая река подойдут тем, кто предпочитает активный отдых, а частный пляж оставляет возможность переключиться на море и более спокойный ритм.

Для детей предусмотрены Camp Safari и E-Zone — пространства для игр и развлечений. А Candy Spa добавляет в отдых необычную деталь: даже поход в спа здесь может стать отдельным впечатлением для юных гостей.

В результате у родителей появляется выбор: присоединиться к детским приключениям или воспользоваться моментом, чтобы спокойно отдохнуть. И не нужно каждый раз решать, куда отправиться дальше, заказывать транспорт и подстраивать весь день под дорогу.

Когда в номере удобно всем

При путешествии с детьми комфорт складывается из мелочей. Например, из того, насколько удобно разместиться всей семьей и есть ли у ребенка собственное пространство. В Centara Mirage Beach Resort Dubai есть семейные номера и сьюты с двухъярусными кроватями — решение, которое особенно оценят семьи с несколькими детьми.

Mirage Family Lounge дополняет инфраструктуру курорта, предлагая еще одно пространство для семейного отдыха. Здесь сама организация поездки становится проще: не нужно постоянно придумывать отдельные занятия для детей и искать, чем заполнить свободное время между пляжем и ужином.

Отдых, у которого есть вкус

Даже в семейном путешествии хочется иногда попробовать что-то новое. В ресторане Suan Bua гостей знакомят с тайской кухней, а другие семейные рестораны позволяют выбирать разные варианты питания в зависимости от настроения и предпочтений.

Это особенно удобно, когда в одной семье у всех свои представления об идеальном ужине: кому-то хочется познакомиться с новой кухней, а кому-то — выбрать привычные блюда. Гастрономические впечатления становятся еще одной частью путешествия, а не просто обязательной остановкой между развлечениями.

Дубай, который интересно открывать всей семьей

Дубай давно предлагает гораздо больше, чем шопинг и знакомство с городскими достопримечательностями. Для семей с детьми здесь важна возможность совместить насыщенную программу с отдыхом у моря. И не обязательно каждый день куда-то ехать, чтобы отпуск запомнился.

Centara Mirage Beach Resort Dubai подходит тем, кто хочет, чтобы у детей были собственные маленькие приключения, у взрослых — время для отдыха, а у всей семьи — возможность проводить больше времени вместе. Иногда именно это и становится главным критерием удачного путешествия: когда возвращаться домой не хочется никому.

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