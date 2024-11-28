28-29 ноября ожидается геомагнитная буря

В результате вспышек на Солнце 28-29 ноября на Земле ожидается геомагнитная буря.

Как сообщили на кафедре астрофизики факультета физики Бакинского государственного университета, прогнозируется, что солнечная активность останется на среднем и высоком уровнях. Возможны вспышки класса M (R1-R2 — незначительные, способные слегка препятствовать распространению радиоволн), а также изолированные вспышки класса X (R3 — сильные). Из-за воздействия потоков высокой скорости, исходящих из корональных дыр, геоактивность и параметры солнечного ветра будут находиться на высоком уровне.

С ночных часов 28 ноября и до 12:00 29 ноября ожидается геомагнитная буря уровня G1 (слабая) - G2 (умеренная). В этот период коэффициент Kp, показывающий силу геомагнитной бури, будет находиться в пределах 4-6 по 10-балльной шкале.

С 18:00 29 ноября геомагнитная активность вернется к нормальному фоновому уровню.