У парламента Грузии возобновилась акция протеста - ВИДЕО

У парламента в Грузии возобновилась акция протеста против отмены переговоров о вступлении в ЕС, сообщает издание Paper Kartuli.

Колонна из нескольких сотен студентов перекрыла проспект Руставели. На площади Свободы дежурят сотрудники МВД.

Помимо студентов, в митинге участвуют госслужащие и журналисты, чьи коллеги накануне пострадали в результате действий спецназа.В парламенте Грузии объявили красный уровень безопасности. Здание отключили от электроснабжения, а доступ внутрь возможен только при наличии пропуска от главы аппарата. Массовые акции протеста проходят также в Зугдиди, Кутаиси, Батуми, Гори и Лагодехи.

Пять частных грузинских вузов в знак протеста приостановили учебный процесс – Университет Грузии, Университет Технологий и бизнеса, Институт общественных дел, Университет Сулхан-Саба Орбелиани и Университет Кавказа.