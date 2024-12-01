Трамп выдвинул Кэша Патела на пост главы ФБР

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул в субботу на должность главы Федерального бюро расследований (ФБР) Кэша Патела, работавшего в Пентагоне при его первой администрации.

"Я с гордостью объявляю, что Кэш Пател станет следующим директором ФБР. Кэш отличный юрист, следователь и борец за идею "Америка прежде всего", который на протяжении своей службы боролся с коррупцией, защищал правосудие и американский народ", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Источник: ТАСС