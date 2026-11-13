Медведев назвал Каллас глупой и заявил, что ЕС на переговоры никто не звал

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко высказался о главе дипломатии ЕС Кае Каллас, комментируя её заявление о готовности представлять Евросоюз на переговорах с Россией.

Об этом он написал в своём канале в «Максе».

«Ее вообще никто не хочет, но не потому, что она «жесткий переговорщик», а потому, что она просто глупа», — заключил Медведев.

Он также отметил, что Евросоюз пока не приглашали к участию в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, в своей публикации Медведев упомянул, что Каллас цитирует бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко.

Ранее Каллас заявила в Дублине, что готова представлять ЕС на переговорах с Россией. По её мнению, Москва выступает против её кандидатуры, поскольку не хочет видеть за столом переговоров «сильного оппонента». Она также призвала не обсуждать архитектуру европейской безопасности до прекращения огня на Украине.