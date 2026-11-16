КСИР заявил о подрыве двух нефтяных танкеров на минах в Ормузском проливе

Два танкера с нефтью подорвались на минах, проходя через Ормузский пролив.

Об этом сообщил отдел по связям с общественностью военно-морских сил иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Несколько часов назад два нефтяных танкера, которые <...> попытались незаконно пройти по южному маршруту, подорвались на морских минах и в течение нескольких часов освещали небо над Ормузским проливом очень сильными взрывами», — приводит агентство Tasnim заявление КСИР.

По информации иранских военных, загрязнение, возникшее вследствие взрывов танкеров, распространилось в водах Ормузского пролива. О состоянии экипажей не сообщается.