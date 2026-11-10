Во Франции на фоне протестов старшеклассников фиксируют поджоги и нападения - ОБНОВЛЕНО

Сообщения о поджогах, использовании пиротехники и нападениях на людей поступают из разных городов Франции на фоне очередного дня протестов старшеклассников.

Как сообщает телеканал BFMTV, лицей Жан-де-Шелль в коммуне Шель под Парижем прекратил работу после того, как в холле и как минимум одном из классов запустили фейерверки.

В лицее Луи-Люмьер в той же коммуне два ученика получили ранения в результате взрыва пиротехнических изделий рядом с ними. После инцидента были задержаны трое несовершеннолетних.

Кроме того, перед лицеем Гастон Башела представительница регионального совета Анжела Паскоа Дос Сантос подверглась нападению со стороны протестующих старшеклассников. Один из них бросил в нее бутылку с бензином.

В общей сложности только в столичном регионе Иль-де-Франс с начала дня вторника шесть человек получили травмы в результате попадания в них фейерверков на территории учебных заведений.

«Это уже не протестующие с требованиями, а вандалы в капюшонах, иногда в шлемах, которые врываются в учебные заведения, чтобы разграбить школы и помешать проведению занятий», — заявил телеканалу вице-президент Совета региона Иль-де-Франс Джеймс Шерон.

Сообщения о пострадавших от пиротехники учениках и сотрудниках школ поступают и из других городов страны.

Кроме того, глава региона Прованс — Альпы — Лазурный берег Франсуа де Кансон сообщил, что в коммуне Экс-ан-Прованс неизвестные подожгли лицей имени Эмиля Золя. Инцидент произошел примерно в 05:40 (08:40 по Баку), когда в здании еще никого не было. Однако из-за задымления в классах занятия решили отменить.

17:02

Работа 49 лицеев (старших школ) по всей Франции была нарушена во вторник на фоне призыва к забастовкам в сфере образования.

Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на данные министерства образования страны.

Речь идет примерно о 1,3% из 3,7 тыс. лицеев по всей стране. Уточняется, что в двух третях департаментов ни одно учебное заведение не приостановило работу из-за забастовок.

Значительная часть случаев нарушения работы лицеев и колледжей (средних школ) зафиксирована в Лионе и его агломерации. Там семь учебных заведений сообщили о перебоях в работе из-за различных собраний учащихся, еще 13 были вынуждены перейти на дистанционное обучение.

Ранее французские профсоюзы работников образования и научной сферы призвали провести 10 ноября новую общенациональную забастовку на фоне провала переговоров с правительством об улучшении условий обучения в школах.

Еще одним поводом стало решение правительства провести 9 ноября конференцию по вопросам заработной платы с участием профсоюзов, на которую, однако, не пригласили представителей работников государственного сектора.

Организации требуют повышения зарплат преподавателей и других сотрудников образовательных учреждений, создания дополнительных рабочих мест, улучшения условий труда и увеличения бюджетных ассигнований на образование и научные исследования.

Среди требований также — создание 15 тыс. штатных должностей в системе высшего образования и науки, отказ от сокращения рабочих мест, предусмотренного проектом бюджета на 2027 год, и расширение доступа молодежи к высшему образованию.

Кроме того, профсоюзы раскритиковали действия полиции в отношении участников предыдущих протестов и призвали власти прекратить применение репрессивных мер к учащимся и преподавателям.

13:45

Французские студенты и преподаватели планируют сегодня провести новые забастовки и демонстрации на фоне тупика в переговорах с правительством.

Об этом сообщает сайт Международного французского радио RFI.

«Сейчас самое время активизировать мобилизацию и продолжать оказывать давление на правительство», — заявила коалиция студенческих организаций и профсоюзов учителей, призвав к забастовке.

Демонстрации запланированы в крупных городах Франции. В Париже шествие начнется у Пантеона и пройдет в направлении площади Италии.

По словам генерального секретаря профсоюза учителей Snes-FSU Софи Венетитай, ожидается, что к забастовке присоединится часть преподавателей.

«Правительство не в состоянии предложить новые решения студентам и работникам из сферы образования», — заявила она.

В свою очередь, президент союза учащихся средних школ USL Риад Рани отметил: «Баланс сил на нашей стороне, и мы должны продолжать. Я не говорю, что мы чего-то добились, но мы на правильном пути».