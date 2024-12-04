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У Трампа новый кандидат на пост министра обороны США

First News Media12:44 - Сегодня
У Трампа новый кандидат на пост министра обороны США

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность замены кандидата на пост министра обороны в своей администрации.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Трамп 12 ноября объявил, что номинировал на пост министра обороны США Пита Хегсета – майора запаса, который работал телеведущим и политическим комментатором на телеканале Fox News. Менее чем через неделю стало известно, что Хегсет «платил за молчание» женщине, обвинившей его в сексуальном насилии. И появились слухи о том, что Трамп может отказаться от первоначального намерения и предложить другую кандидатуру на пост главы Пентагона. Теперь эти слухи подтверждаются: в штабе Трампа пришли к выводу, что кандидатуру Хегсета может не утвердить комиссия Сената.

В качестве нового кандидата рассматривается 46-летний Рон Десантис – губернатор Флориды, выдвигавший свою кандидатуру на выборах президента США 2024 года. И него есть и значительный опыт работы в госструктурах, и некоторый военный опыт. Десантис служил в ВМС США – в Корпусе генерального судьи-адвоката ВМС. Был военным прокурором во Флориде, работал в следственном изоляторе тюрьмы Гуантанамо. Проходил службу в Ираке. Имеет воинское звание лейтенант-коммандер.

Источник: newsru.co

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