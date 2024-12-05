В Баку подросток, подвергшийся сексуальному насилию, покончил с собой

В Баку подросток-мальчик покончил жизнь самоубийством после того, как неоднократно подвергался сексуальному насилию со стороны 55-летнего мужчины, жившего по соседству.

Инцидент, приведший к самоубийству подростка, был зафиксирован некоторое время назад в одном из поселков Сураханского района. Речь идет о совершении насильственных действий в отношении двух несовершеннолетних мальчиков, пишет Qafqazinfo.

В материалах следствия отмечено, что 55-летний Х.А, проживающий по соседству, позвал к себе домой двух школьников под предлогом работы. А затем, воспользовавшись беспомощностью детей, совершил в отношении них насильственные действия. В дальнейшем, шантажируя подростков, он неоднократно повторял эти действия.

Данное преступление было раскрыто после того, как один из подростков не выдержал и повесился во дворе своего дома. Его обнаружил младший брат, вернувшийся со школы.

После этого в прокуратуре Сураханского района было возбуждено уголовное дело. Все члены семьи подростка, покончившего жизнь самоубийством, были привлечены к расследованию.

На основании собранных улик выяснилось, что сосед довел подростка до самоубийства. X.A. отправлял подросткам аморальные сообщения, которые также были добавлены к делу в качестве доказательства. В ходе предварительного следствия был установлен и второй пострадавший подросток.

Обвиняемый X.A. был арестован по обвинению в доведении до самоубийства, совершении насильственных действий сексуального характера и других тяжких преступлениях. Если его вина будет доказана в суде, он может быть приговорен к лишению свободы на срок до 20 лет.