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Меркель объяснила свои приступы дрожи

Редакция 1news22:40 - Сегодня
Меркель объяснила свои приступы дрожи

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель объяснила приступы дрожи, которые произошли у нее в 2019 году, сильным стрессом.

По ее словам, на состояние повлияли смерть матери и переживания, связанные с предстоящим уходом из политики. Об этом сообщает Bild.

Меркель отметила, что организм таким образом отреагировал на накопившееся эмоциональное напряжение. Она предположила, что не оставила себе достаточно времени, чтобы пережить утрату матери.

По словам экс-канцлера, тогда она не сразу осознала, что приступы стали своеобразным сигналом организма о необходимости остановиться и прислушаться к своему состоянию.

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