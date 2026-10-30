Ильхам Алиев наблюдал за финалом чемпионата мира FIFA U-15 в Баку и принял участие в церемонии награждения победителей - ФОТО

30 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Baku Crystal Hall посмотрел финальный матч FIFA U-15 World Cup and Festival.

Как сообщила пресс-служба Президента АР, в финальной встрече сошлись команды Чехии и Испании. Сборная Испании, одержав победу над соперником со счетом 3:0, стала победителем первого чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15.

Глава государства принял участие в церемонии награждения победителей.