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Ислам Рагимов во второй раз подряд стал чемпионом Европы по дзюдо U-23

Редакция 1news22:00 - Сегодня
Ислам Рагимов во второй раз подряд стал чемпионом Европы по дзюдо U-23

Азербайджанский дзюдоист Ислам Рагимов во второй раз подряд стал чемпионом Европы среди спортсменов до 23 лет.

На проходящем в Неаполе чемпионате Европы спортсмен завоевал золотую медаль в весовой категории до 66 кг.

На пути к финалу Рагимов победил хорвата Кристиана Бутучина, француза Алекси Ренара и украинца Гагика Мартиросяна.

В решающей схватке азербайджанец одержал победу иппоном над представителем Нидерландов Йохемом ван Хартеном.

Примечательно, что в прошлом году Рагимов также выиграл чемпионат Европы U-23 в этой весовой категории, одолев в финале того же соперника.

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