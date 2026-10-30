 «Хезболла» - в центре Лондона: Акция перед посольством Азербайджана - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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«Хезболла» - в центре Лондона: Акция перед посольством Азербайджана - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Редакция 1news23:42 - 30 / 10 / 2026
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«Хезболла» - в центре Лондона: Акция перед посольством Азербайджана - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Лондоне перед посольством Азербайджана прошла провокационная акция.

Об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Лондоне.

Согласно информации, в руках группы из 10–15 участников акции находились флаги Ирана, а также портреты первого верховного лидера Ирана Рухоллы Хомейни.

Участники акции, большинство из которых составляли женщины, с помощью громкоговорителей выкрикивали различные лозунги, утверждая, что в Азербайджане якобы оказывается давление из-за ношения хиджаба.

Участники акции пытались манипулировать вопросами внутренней политики Азербайджана, используя религиозные лозунги и политическую символику.

22:55

В Лондоне проходит акция перед посольством Азербайджана.

На кадрах запечатлены участники акции с символикой «Хезболлы».

Напомним, что 16 октября у посольства Азербайджана в Лондоне уже проходила акция против естественного решения правительства страны о введении единой школьной формы. Тогда организаторы заявили о намерении проводить подобные демонстрации каждую пятницу.

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