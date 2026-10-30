«Хезболла» - в центре Лондона: Акция перед посольством Азербайджана - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
В Лондоне перед посольством Азербайджана прошла провокационная акция.
Об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Лондоне.
Согласно информации, в руках группы из 10–15 участников акции находились флаги Ирана, а также портреты первого верховного лидера Ирана Рухоллы Хомейни.
Участники акции, большинство из которых составляли женщины, с помощью громкоговорителей выкрикивали различные лозунги, утверждая, что в Азербайджане якобы оказывается давление из-за ношения хиджаба.
Участники акции пытались манипулировать вопросами внутренней политики Азербайджана, используя религиозные лозунги и политическую символику.
22:55
В Лондоне проходит акция перед посольством Азербайджана.
На кадрах запечатлены участники акции с символикой «Хезболлы».
Напомним, что 16 октября у посольства Азербайджана в Лондоне уже проходила акция против естественного решения правительства страны о введении единой школьной формы. Тогда организаторы заявили о намерении проводить подобные демонстрации каждую пятницу.
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