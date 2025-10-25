Последнее интервью Муслима Магомаева: Трогательная история любви с Тамарой Синявской - ФОТО - ВИДЕО

25 октября исполняется 17 лет с того дня, как не стало легендарного азербайджанского певца Муслима Магомаева - голоса, который навсегда остался в памяти слушателей и в истории музыки.

Любовь Муслима Магомаева и Тамары Синявской давно вошла в историю как символ преданности, достоинства и настоящего чувства. Он - легенда азербайджанской сцены, певец с голосом, который мог наполнить зал и заставить замереть сердце. Она - артистка, чьё имя звучало рядом с его всегда. 25 октября, в день памяти Муслима Магомаева, мы вспоминаем не только великого певца, но и человека, для которого любовь оказалась продолжением музыки.

За годы, проведённые вместе, они почти не говорили о личном. Их чувства существовали вне публичности, в особом, бережно охраняемом пространстве, где всё было сказано без слов. Тем ценнее то редкое, ставшее последним интервью, которое Муслим Магомаев и Тамара Синявская дали вместе - разговор не о славе и сцене, а о любви, ставшей их главным творением.

На вопрос о том, как они нашли друг друга, Тамара Синявская рассказывала, что их знакомство произошло в Баку в 1972 году, на декаде русского искусства в Азербайджане, где она была гостьей. Это случилось в филармонии, носящей имя великого азербайджанского композитора Муслима Магомаева - деда певца. По словам Синявской, их подвели друг к другу Роберт Рождественский с супругой. Тогда он протянул ей руку и очень застенчиво, потупив взор, произнёс: «Муслим». С тех пор, вспоминала она, они практически не разлучались. Лишь один раз - на год, когда она уехала в Италию на стажировку. Вернувшись, она вышла за него замуж.

Говоря о своём решении жениться, Муслим Магомаев отмечал, что сам не знал, почему так поступил - вероятно, это была судьба. После первой женитьбы он боялся вновь скреплять узами брака отношения с женщинами. Но в этот раз, как признавался певец, что-то, видимо, подтолкнуло его к этому шагу.

Когда разговор коснулся того, долго ли он ухаживал за Тамарой Ильиничной, прежде чем сделать предложение, М.Магомаев пояснил, что не назвал бы это ухаживанием. До самой свадьбы они просто общались по телефону - Тамара в тот момент находилась в Италии. «Да, я звонил ей туда», - вспоминал он, добавляя, что ухаживание, по его мнению, бывает только лет в шестнадцать.

Тамара Синявская признавалась, что для неё это всё же было ухаживанием. Несмотря на то, что она уже была артисткой Большого театра и всегда жила скромно, Муслим, по её словам, проявлял восточную щедрость: ухаживание у него всегда сопровождалось множеством подарков и цветов и он присылал ей букеты через знакомых даже в Италию.

Муслим Магомаев объяснял, что это были просто знаки внимания, очень тёплого отношения и, если можно так выразиться, любви. В слове «ухаживание» ему чудилось что-то звериное, какие-то брачные игры, что он и отмечал с улыбкой.

Тамара Синявская, в свою очередь, настаивала, что это всё же было ухаживанием. Она вспоминала, что после концертов Магомаев любил устраивать банкеты, на которых она, конечно, занимала соответствующее место. Певец, смеясь, добавлял, что банкеты он вообще любил и любит устраивать.

Т.Синявская рассказывала, что Муслим дарил ей огромное количество цветов - она вспоминала случай, когда он, возвращаясь с какой-то поездки, заглянул к ней на гастроли в Казань. Тамара пела Любашу в «Царской невесте», и в антракте, когда она вышла на поклон, ей поднесли огромный букет - за ним её почти не было видно. В букете было сто пятьдесят четыре гвоздики, и весь зал ахнул. Когда Муслим появился в ложе, зрителям было уже не до оперы - весь зал шумел.

По мнению Синявской, это тоже было проявлением ухаживания. Она отмечала, что русские женщины очень ценят такие знаки внимания. Когда она рассказывала своим подругам, что Магомаев присылал ей цветы в Италию, они сидели и плакали: «У нас в лучшем случае цветы дарят до женитьбы, а после - разве что к празднику 8 марта, если мужчина хорошо воспитан и из интеллигентной семьи. А просто так, без повода, принести цветы для жены - явление редкое».

Тамара подчёркивала, что это создаёт ощущение праздника, когда на сантиметр поднимаешься над землёй, когда день становится необычным. Она считала, что такие знаки внимания полезны не только для женщины, но и для мужчины - он ещё больше становится мужчиной, когда дарит цветы женщине.

Тамара Синявская вспоминала, что после их свадьбы они приехали в Баку, где провели «десять дней, которые потрясли мир» - и их души, и сам город, смеясь добавляя, что для неё, как россиянки и коренной москвички, это было действительно свадебное путешествие.

Муслим Магомаев уточнял, что свадьба состоялась в Москве, а потом Гейдар Алиев устроил им праздник в узком кругу на своей даче. Т.Синявская рассказывала, что в Азербайджане её приняли как «гялин» - невестку всего Азербайджана. Поскольку, как объясняла Тамара, Муслим был сыном всего Азербайджана, она автоматически становилась невесткой всей страны.

Говоря о том, как изменилась его жизнь после женитьбы, Муслим Магомаев отмечал, что не стал кардинально спокойнее, но в какой-то степени - да. Он рассказывал, что до этого у него были женщины, порой надолго, но это всё равно было не то. Практически вся его юность и молодость прошли в гостиницах, которые, по его словам, естественно, были «проходным двором». Все, кого он встречал внизу - а обычно это было очень много людей, и бакинцев, и просто тех, кто узнавал певца - приглашались в ресторан, а затем застолья продолжались в номерах.

Появление собственного дома многое изменило: теперь это был дом, куда нельзя приходить с утра до вечера, ведь это была настоящая семейная жизнь. По словам Магомаева, в семейной жизни есть очень хороший момент: человек узнаёт истинную цену тем, кто был рядом, и остаются только самые, самые, самые близкие. Но, с грустью признавал он, почти никто не остаётся.

Когда разговор зашёл о том, кто главный в доме, Муслим Магомаев отмечал, что даже говорить об этом смешно. По его мнению, главным в доме должен быть мужчина, ведь женщина всё равно существо слабое. Тамара Синявская тут же поправляла: при всей её силе.

Магомаев шутливо добавлял, что, если женщина глава семьи и командует в доме, ему сразу кажется, что мужчина должен быть какой-то «шибздик», маленький, щупленький, в очках, который выносит ведра с мусором и стирает. Синявская, в свою очередь, сравнивала женщину с образом скульптуры Мухиной.

Муслим пояснял, что мужчина должен уметь всё делать - на всякий случай, если нужно жене помочь. Но быть «под каблуком» для него недопустимо, и он вспоминал песню Галича: «А жена моя, товарищ Парамонова, в это время находилась за границею».

Тамара подчеркивала, что жена не должна становиться «товарищем», лучше - госпожой, чтобы сохранялась дистанция. По её словам, такое обращение устанавливает уважение друг к другу. Она считала, что женщинам стоит избавиться от повелительных интонаций в голосе, тогда муж будет делать всё сам. Тамара также отмечала, что они с Муслимом очень долго были на «вы», и она старалась сохранить это обращение, так как оно помогало поддерживать взаимное уважение.

Когда разговор коснулся того, кто первый старается помириться, если между ними «пробегает черная кошка», Тамара Синявская признавалась, что это случается по-разному. Но чаще, как ни странно, уступал Муслим. Она добавляла, что не ожидала от него такого, и именно этим он её покорил.

По её мнению, в принципе уступать должна женщина, потому что она мудрее. Синявская отмечала, что больше всего ссор происходит в семье, между самыми любящими и близкими людьми, потому что лицом к лицу с другим членом семьи часто не удаётся увидеть себя со стороны. Случайного знакомого, объясняла она, человек корректно обласкает, постарается произвести на него хорошее впечатление, даже если видит впервые и в последний раз. А зачем производить впечатление на человека, с которым живёшь более двадцати лет? Тамара считала, что именно в этом заключается огромная ошибка в семейной жизни.

Тамара Синявская объясняла, что часто люди расстаются, когда проходит пора первой романтической влюблённости. По её словам, если бы она помудрела раньше, многого плохого с Муслимом могло бы не произойти. Она признавалась, что в том была её вина, ведь теперь она стала немного мудрее, а он всегда поступал очень мудро, просто она этого не замечала. К мужу она добавляла ласково: «Кутик, тебя здесь нет».

Муслим Магомаев рассказывал, что в таких ситуациях он не скандалил - просто брал билет и уезжал в Баку, сидел у себя в квартире и успокаивался. Синявская отмечала, что это не самый лучший выход, но всё же выход.

В последнем совместном интервью отмечается необыкновенная нежность Тамары к мужу, которого ласково называла «Кутик». Синявская уточняла, что имён у него очень много, и всё зависит от настроения и того, как он выглядит с утра. Иногда он «Кутик», а иногда «Тяпа» - по-всякому.

Муслим признавался, что ему нравятся эти прозвища, хотя в общественных местах, когда кто-то вдруг обращается к нему «Кутя», это вызывает некоторое удивление у окружающих. По его словам, такие обращения имеют и приятные стороны, и свои неудобства.

Когда разговор коснулся того, как Муслим называет жену в минуты нежности, он объяснял, что Тамара почему-то не любит своё собственное имя. Если он говорит «Тамара», она сразу думает, что он злится или у него есть претензии. Поэтому ему приходится постоянно придумывать для неё какие-то другие имена.

Синявская, смеясь, добавляла, что «Тамара» - слишком серьёзное имя, какое-то «депутатское». Она отмечала, что у Муслима тоже необычное имя, и что очень хорошее ласкательное имя для него - «Мусик», но этим именем его звал весь Советский Союз. Для неё же это не подходило, ведь он для всех был «Мусик».

Тамара Синявская рассказывала, что как только они появляются в каком-нибудь общественном месте, их сразу узнают. Она отмечала, что некоторые люди просто не умеют сдерживать свои порывы: начинают задавать слишком много вопросов или смотреть так, что хочется уйти.

Муслим Магомаев вспоминал случай, когда они пришли на рынок, и все старушки сразу начали предлагать им огурчики попробовать. Синявская добавляла, что с ним на рынок лучше не ходить, потому что азербайджанцы просто не берут с него деньги. По её словам, это приятно, но он такой человек, что этим не пользуется, говорит: «Я не пойду, мне стыдно». Она подчеркивала, что именно за это его и любят в Баку: в ресторанах и на рынке с него денег не берут, а он не пользуется этим - и люди это ценят.

Когда речь зашла о распределении домашних обязанностей, Тамара Синявская отмечала: «женщины делают все», а «всё остальное делает Муслим» - и это точно. Она с улыбкой добавляла, что единственное, чего он не умеет делать однозначно и стопроцентно, это мыть посуду, и, по её мнению, ему этому и не нужно учиться. Всё остальное, рассказывала она, Магомаев делает сам. Это стало для неё открытием: когда она много гастролировала, она беспокоилась, как он обходится без неё и кто ему готовит еду. Оказалось, что он готовит лучше, чем она, хотя всегда это скрывал. Муслим объяснял, что скрывал не из вредности, а потому что много лет прожил один и готовит только по настроению.

Говоря о совместном отдыхе, Тамара Синявская отмечала, что Муслим просто не умеет отдыхать. Сам Магомаев пояснял, что отдых он не любит. Он рассказывал, что может, например, приехать в Серебряный Бор, провести там несколько часов, подышать свежим воздухом, посидеть, погулять и уехать. Оставаться там подолгу он не может: ему нужно домой, к компьютерам, к музыкальным игрушкам. По его словам, он должен чем-то заниматься, а в Серебряном Бору просто бездельничает.

Когда разговор коснулся секрета жизнестойкости их союза, Муслим Магомаев отмечал, что, по его мнению, браки заключаются на небесах. Иначе, признавался он, они могли бы давно разойтись, но что-то всё время удерживает и создаёт равновесие.

Магомаев говорил, что ему трудно сформулировать, что такое любовь, но, если с Тамарой что-нибудь случается или она заболевает, он места себе не находит. Она для него - неотъемлемая часть, и, если она нездорова, значит, и он нездоров. При этом он признавал, что у него характер не из лёгких.

В последнем совместном интервью была затронута и тема того, сколько терпения в связи со сложным характером супруга потребовалось Тамаре Синявской. Муслим Магомаев шутливо признавал, что она тоже не подарок. Он рассказывал, что первые дни после женитьбы они очень ссорились. Синявская уточняла, что на самом деле ссоры длились не дни, а даже первые годы. Магомаев добавлял, что иногда это доходило почти до развода.

Тамара Синявская отмечала, что, когда они встретились, оба были уже взрослыми, сформировавшимися людьми и артистами, каждый «на своём пьедестале». По её словам, это было довольно трудно: хотелось, чтобы её сразу понимали, а на деле понимания пока не было. Она отмечала, что у неё такой характер - идти напролом, и у Муслима был такой же.

Со временем она поняла, что не только с ним, но и со всеми нужно уметь вести себя иначе, тоньше, ставить себя на место другого. Но, как она подчеркивала, на это нужны годы. Тамара добавляла, что возраст женитьбы не имеет значения, но всем, даже тем, кто женится молодым, она советует чаще внутренне ставить себя на место другого.

Муслим Магомаев отмечал, что в браке необходима определённая дипломатия между мужем и женой. По его словам, возможно, слово «дипломатия» не совсем подходит, но в какой-то степени нужно уметь уступать. Он признавал, что это трудно, особенно для него как для восточного человека, добавляя, что ему повезло: у него вспыльчивый, но отходчивый характер. Если не усугублять споры и раздоры, он может уже через десять минут забыть о ссоре. Таким образом, даже если не использовать слово «дипломатия», какие-то уступки в семейной жизни, по его мнению, необходимы.

Тамара Синявская отмечала, что, пройдя уже значительный и очень большой отрезок жизни вместе с Муслимом, ей до сих пор с ним интересно. Она говорила, что он человек непредсказуемый, с гранями, которые она ещё не знает, и которые он сам пока до конца не раскрыл. По её словам, это очень интересный возраст, и на момент интервью Муслим раскрывается совершенно по-новому. Это уже не тот Муслим, которого знала она и знала вся страна - это совершенно другой человек. Синявская добавляла, что слушатели и зрители тоже это замечают: многие, кто смотрел передачи «В гостях у Муслима Магомаева», присылали отзывы, признаваясь, что не знали, что он такой человек…

Данный материал создан на основе интервью Игоря Логинова с М.Магомаевым и Т.Синявской, опубликованного на сайте www.muslim-magomaev.ru.

Фото: www.muslim-magomaev.ru, https://magomaev.info/