Турецкие СМИ: Волосы на ладони Нарин принадлежали её матери и брату

Еще одна деталь, связанная с убийством 8-летней Нарин Гюран, которое долгое время вызывало резонанс в Турции и в СМИ страны, стала известна.

Как сообщает NTV, при осмотре тела девочки были обнаружены волосы на ладони.

Был проведен ДНК-анализ, чтобы установить, кому принадлежат эти волосы. В результате было установлено, что волосы принадлежат матери Нарин, Юксель Гюран, и её брату Энесу Гюрану.

Отмечается, что бывший председатель коллегии адвокатов и адвокат Нахит Эрен, который следил за слушаниями в Диарбекире и задавал обвиняемым подробные вопросы, также опубликовал отчет о ДНК-анализе в своем аккаунте в социальной сети. Он заявил, что результат анализа показал, что волосы принадлежат матери и брату Нарин.

Читайте по теме:

Страшные подробности: Тело восьмилетней Нарин было обнаружено в мешке - ОБНОВЛЕНО