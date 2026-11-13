 Mercedes-Benz рассматривает возможность закрытия заводов в Германии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Mercedes-Benz рассматривает возможность закрытия заводов в Германии

Редакция 1news00:00 - Сегодня
Mercedes-Benz рассматривает возможность закрытия заводов в Германии

Автоконцерн из Штутгарта временно прекращает новые вложения в немецкие заводы, возрастают риски их закрытия и давление на персонал.

Будущее немецких производственных площадок Mercedes-Benz все сильнее оказывается под давлением. Из-за высоких затрат на рабочую силу и застопорившихся переговоров с производственным советом и профсоюзом IG Metall автопроизводитель из Штутгарта принимает меры: правление решило временно приостановить все дальнейшие инвестиции на немецких предприятиях. Кроме того, все более предметно рассматривается возможность закрытия заводов.

Как сообщил bild.de в четверг, член правления по персоналу Бритта Зегер объяснила этот шаг напряженной ситуацией с издержками. Концерн должен проверить, какие площадки в Германии могут оставаться экономически жизнеспособными в долгосрочной перспективе. Mercedes, по ее словам, хотел бы по возможности избежать закрытия заводов, однако эту опцию теперь придется рассматривать гораздо серьезнее.

Переговоры с представителями работников считаются зашедшими в тупик. По словам Зегер, быстрая договоренность сейчас не просматривается; ее заявление прозвучало во внутреннем интервью, о котором zeit.de сообщил со ссылкой на новостное агентство Reuters. Цель по-прежнему заключается в общем пакете мер, который позволил бы добиться ощутимой экономии и при этом оставался социально приемлемым.

В центре конфликта находятся производственные затраты. По данным Mercedes, час работы на немецких заводах в отдельных случаях обходится до пяти раз дороже, чем на предприятиях в Восточной Европе. Поэтому правление требует уступок в вопросах условий труда. В частности, обсуждается увеличение рабочего времени при сохранении нынешнего уровня оплаты.

Поделиться:
297

Актуально

Хроника

В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Премьер-министром ...

Политика

Азербайджан и Великобритания подписали декларацию о стратегическом партнёрстве

Хроника

Ильхам Алиев принял участие в круглом столе в рамках 9-го саммита Европейского ...

Мнение

Не дать войне похоронить правду. Как Азербайджан выводит проблему пропавших без ...

В мире

Mercedes-Benz рассматривает возможность закрытия заводов в Германии

В Армении бесследно исчез российский политтехнолог

Хегсет наградил военнослужащего, сделавшего ему замечание у Могилы неизвестного солдата - ВИДЕО

Трамп предложил бывшему главе Apple возглавить Nvidia

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

МВД Франции задействует 70 тыс. человек для охраны порядка на протестах 7 ноября

Число погибших при стрельбе в Кракове возросло до шести, ранены 15 человек - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Во Франции на фоне протестов старшеклассников фиксируют поджоги и нападения - ОБНОВЛЕНО

Во Франции в субботних демонстрациях приняли участие почти 150 тыс. человек - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Ильхам Алиев встретился в Дублине с президентом Румынии в Дублине - ФОТО

Сегодня, 00:22

Mercedes-Benz рассматривает возможность закрытия заводов в Германии

Сегодня, 00:00

В Армении бесследно исчез российский политтехнолог

12 / 11 / 2026, 23:41

Азербайджан и Великобритания подписали декларацию о стратегическом партнёрстве

12 / 11 / 2026, 23:20

Хегсет наградил военнослужащего, сделавшего ему замечание у Могилы неизвестного солдата - ВИДЕО

12 / 11 / 2026, 22:56

Трамп предложил бывшему главе Apple возглавить Nvidia

12 / 11 / 2026, 22:35

Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем - ФОТО

12 / 11 / 2026, 22:14

Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Греции - ФОТО

12 / 11 / 2026, 22:12

В рамках COP31 состоялось открытие Музея «Ноль отходов» - ФОТО

12 / 11 / 2026, 22:07

Юный гимнаст Азербайджана завоевал серебряную медаль чемпионата мира - ФОТО

12 / 11 / 2026, 21:48

82-летнего мужчину, пропавшего после присяги внука, нашли мёртвым - ФОТО

12 / 11 / 2026, 21:29

В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Премьер-министром Армении - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

12 / 11 / 2026, 21:10

В Турции при крушении военного вертолёта S-70 погибли четыре военнослужащих — ВИДЕО

12 / 11 / 2026, 21:05

Вынесен приговор руководителю «Məclis.info» Имрану Алиеву и другим

12 / 11 / 2026, 20:46

Отравившимися в Лянкяране оказались отец, мать и семеро их детей - ОБНОВЛЕНО

12 / 11 / 2026, 20:00

Ильхам Алиев принял участие в круглом столе в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества - ФОТО

12 / 11 / 2026, 19:52

Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Болгарии

12 / 11 / 2026, 19:50

Стрельба в Вашингтоне: пять человек ранены вблизи Белого дома - ВИДЕО

12 / 11 / 2026, 19:40

Азербайджанский повар покорил жюри российского шоу «Битва шефов» - ВИДЕО

12 / 11 / 2026, 19:34

Азербайджанская национальная кухня представлена на «Международном дне кулинарии» в Уругвае - ФОТО

12 / 11 / 2026, 19:19
Все новости
«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Своим появлением она неизменно превращает любое мероприятие в настоящее яркое шоу, наполняя его атмосферой праздника, энергии и хорошего настроения. Под11 / 11 / 2026, 16:00
«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

06 / 11 / 2026, 09:40
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57