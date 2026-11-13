Mercedes-Benz рассматривает возможность закрытия заводов в Германии

Автоконцерн из Штутгарта временно прекращает новые вложения в немецкие заводы, возрастают риски их закрытия и давление на персонал.

Будущее немецких производственных площадок Mercedes-Benz все сильнее оказывается под давлением. Из-за высоких затрат на рабочую силу и застопорившихся переговоров с производственным советом и профсоюзом IG Metall автопроизводитель из Штутгарта принимает меры: правление решило временно приостановить все дальнейшие инвестиции на немецких предприятиях. Кроме того, все более предметно рассматривается возможность закрытия заводов.

Как сообщил bild.de в четверг, член правления по персоналу Бритта Зегер объяснила этот шаг напряженной ситуацией с издержками. Концерн должен проверить, какие площадки в Германии могут оставаться экономически жизнеспособными в долгосрочной перспективе. Mercedes, по ее словам, хотел бы по возможности избежать закрытия заводов, однако эту опцию теперь придется рассматривать гораздо серьезнее.

Переговоры с представителями работников считаются зашедшими в тупик. По словам Зегер, быстрая договоренность сейчас не просматривается; ее заявление прозвучало во внутреннем интервью, о котором zeit.de сообщил со ссылкой на новостное агентство Reuters. Цель по-прежнему заключается в общем пакете мер, который позволил бы добиться ощутимой экономии и при этом оставался социально приемлемым.

В центре конфликта находятся производственные затраты. По данным Mercedes, час работы на немецких заводах в отдельных случаях обходится до пяти раз дороже, чем на предприятиях в Восточной Европе. Поэтому правление требует уступок в вопросах условий труда. В частности, обсуждается увеличение рабочего времени при сохранении нынешнего уровня оплаты.