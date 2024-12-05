Супербой Вугара Керамова в Японии

Азербайджанский боец японской организации Rizin Вугар Керамов проведет очередной бой 31 декабря.

Его соперником станет бразильская звезда организации Роберто Сатоши. Супербой состоится в рамках традиционного новогоднего шоу организации. Бой пройдет в легком весе (71 кг).

Обычно Вугар выступает в полулегком весе (66 кг). Но Керамов свой последний бой провел 17 ноября, победив японца Казумасу Маджиму, и за столь короткое время дважды сгонять вес было бы чрезмерно вредно для организма. Вугар – бывший чемпион Rizin в полулегком весе.

Напомним также, что Роберто Сатоши в 2021 году одержал победу над другим азербайджанским бойцом Тофиком Мусаевым, который до этого года тренировался вместе с Вугаром Керамовым в одном клубе.