В Баку состоялась церемония закрытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15

В Баку состоялась церемония закрытия чемпионата мира и фестиваля среди футболистов до 15 лет.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, организованное в Baku Crystal Hall мероприятие началось с художественной программы. Танцоры в национальных костюмах выступили с различными композициями. Также были продемонстрированы массовые танцевальные номера и сценические выступления с участием многочисленных исполнителей.

Турнир, который проводился впервые, собрал в Баку юные футбольные таланты из 189 национальных ассоциаций — членов FIFA. За главный приз турнира поборются сборные Чехии и Испании. Финал дивизиона А проходит в эти минуты в Baku Crystal Hall.